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自2021年起，全球的騙案年年暴增，除了上星期提到的虛擬貨幣投資騙局外，網上情緣騙局也是騙徒常用的騙財手法。騙財集團通常在社交平台或約會軟件以「高富帥」和 「專業人士」，如工程師和跨國企業管理層等的身份接觸目標，然後日以繼夜地向目標發動追求攻勢，務求以最快速度與目標建立網上的戀人關係。他們通常用以下方法騙財：

（1）訛稱需支付巨額醫療費用或生意急需現金週轉；（2）訛稱寄給受害人的貴重禮物遭到扣查，需要清關費／手續費，但暫時週轉不靈；（3）訛稱要搭飛機與受害人見面，請受害人先替他塾付機票費用；（4）訛稱要為到他們的未來奮鬥，誘騙受害人在虛假投資平台／下載假軟件買賣證券、外匯或虛擬資產，起初時營造賬面獲利的假象，然後誘騙受害人再投放大額資金。騙徒從以上手段騙取金錢後，便會馬上「斬纜」，取消所有和受害人的聯絡方式，通常受害人到這個時候才會驚醒自己「人」「財」兩空。

（圖片來源：Netflix網頁）

在報章讀到這些網上情緣騙案新聞，我們或許會問，那麼明顯是騙局的情節，而且受害人從未見過騙徒，為何仍有那麼多人墮入騙局? 正如上兩星期曾提過，當擺在眼前的是受害人極度渴望的東西時（例：愛情、關心、有個 「伴」共渡餘生等），他／她就會喪失平時應有的理性分析能力和提防意識。

專門研究網絡世界心理學的學術期刊 Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking，在 第21（2）期裏發表了一個研究甚麼人容易成為網上情緣騙案受害人的報告。普遍來說，容易墮入網上情緣騙局的人有以下特徵：（1）中年、有學歷的女性；而且她們偏向：（2）容易把愛情方面理想化；（3）比較受感情驅使的、衝動的；（4）對人不太和善和熱情；（5）做人認真；和（6）比較難情感抽離的人。

騙徒就是瞄準了這些本身具有賺錢能力、實體世界裏沒太多知心朋友、心底裏卻寂寞孤單、對愛情的渴望一發不可收拾的女性埋手。預防永遠勝於治療，提防網上情緣騙局的宣傳，可能要針對有以上特徵的高危女性族群，加強向她們灌輸要提高網上受騙的警覺性，才能減少網上情緣受害的風險。







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