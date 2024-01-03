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我工作的機構，主要是提供住宿照顧服務予未能與原生家庭同住的兒童及青少年。他們大多來自複雜的家庭：父母均已離世或在單親家庭長大，但父親／母親因為住院、坐牢、精神或身體方面的限制而未能照顧孩子，因此獲安排入住院舍。由於入住的原因各有不同，他們對父母的感覺也迥異，然而很多宿生心裏都有一些說話，希望讓家人知道，卻未能如願。

我們有一對兄妹宿生，他們被母親遺棄後，父親曾將兄妹交托給祖母照顧，然而祖母年事已高，兄妹轉由寄養家庭照顧，其後再分別入住男童院舍及兒童之家。兄長現時就讀大學，住在宿舍；妹妹仍在兒童之家居住。母親離開時，兄妹年紀尚小，認為是父親的過錯所致，因而怨懟父親，對他的態度亦惡劣，父親也漸漸減少探望，最終失去聯絡。隨著兄妹長大，對事情的看法也有改變，妹妹對於當初的態度也感到後悔。如今他們的父親卻不知所蹤，這麼多年，心中累積了一些說話，不吐不快。

又有一位就讀初中的宿生，也是來自單親家庭，和父親的關係一直不好。父親再娶，宿生與父親見面的機會也不多。正如我們許多宿生一樣，他極希望修補與父親的關係，甚至將心裏想說的話寫下，在一天放學後，到父親的工作地方找他。然而在見面時，二人溝通冷淡，磨蹭一輪，宿生終究沒有將紙上的話說出口。

有見及此，我們於十一月尾向香港電台的社區參與廣播服務（CIBS）遞交了申請，希望製作一個十三集的節目，節目名稱為《透視院舍生活，讓他．她們被看見—認識兒童及青少年住宿照顧服務》。透過這每集半小時的節目，我們希望讓公眾更認識兒童住宿照顧服務，了解宿生在院舍的生活，並且特地將最後數集的廣播時間留給宿生，讓他們能藉著大氣電波，將心底裏藏了多年的說話，向家人傾訴。

他們的家人雖然未必一定能聽到，但對宿生來說，最重要是能夠有一個渠道讓他們說出來，情緒不再壓抑在心裏，紓緩或解開心結。

我們也慶幸邀請了曾入住兒童之家的藝人「車仔」鍾凱瑩擔任節目主持，希望她的經歷能與嘉賓及宿生產生互動，令聽眾能容易明白和理解宿生的成長身和心路歷程。

如果你想幫助宿生，讓他們有機會在大氣電波中將心底說話講出來，我誠懇地邀請你投我們一票。公眾投票已於12月29日開始，至1月7日結束。公眾投票佔申請第一輪分數的百分之二十五，社區參與廣播服務評審將視公眾投票結果為公眾對節目題材的意見指標，因此你們的一票對我們的題目能否通過第一輪評審十分重要。

（由作者提供）

投票網址：https://cibs.rthk.hk/vote?lang=zh_hk

我們期望能在今年第二季與大家在大氣電波中「相見」。







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