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打機有害無益？日本一名男子因出現抑鬱症症狀停職一年，覆診期間醫生建議他可嘗試玩任天堂電子遊戲《超級瑪利歐奧德賽》（Super Mario Odyssey）。出乎意料是，他的症狀竟獲得紓援，並慢慢尋回人生方向。事實上德國去年亦有研究發現，《超級瑪利歐奧德賽》的確有助紓緩抑鬱症症狀。

打機後獲踏出家門勇氣

事主近日在社交平台「X」（前身為twitter）發文指，自己受到病情影響，曾經停職休息一年，身體更一度虛弱到無法對自己人生作出任何決定。不過，當他聽從精神科醫生的建議，開始玩電子遊戲《超級瑪利歐奧德賽》時，情況卻大有改善。

當透過遊戲手掣操控瑪利歐在遊戲中移動時，他坦言：「感到朝著重新掌控自己的生活邁出了一步。」他形容，遊戲調性溫暖舒適，又具備適度挑戰性，讓玩家不會疲乏，令他也慢慢從無力感中解放，其後甚至可以踏出家門慢跑。

遊戲獲研究證實可紓緩抑鬱症

他還透露，醫生向他推薦《超級瑪利歐奧德賽》時更一度忘記遊戲名，只好在他面前一邊哼著遊戲音樂，一邊模仿遊戲中的魔王庫巴的樣子。他坦言，當時其實覺得有些搞笑，但會為此感激對方一輩子。

事實上，德國波昂大學去年8月曾發表研究指，不少抑鬱症患者在玩過《超級瑪利歐奧德賽》後，他們的抑鬱症症狀及認知訓練積極度明顯好轉，研究團隊亦認為，電子遊戲在一定程度上可紓緩抑鬱症。

心情不佳=抑鬱症？醫生拆解差異及評測方法

對於抑鬱症病情，本港精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指，心情不佳這種情緒，於普通人身上亦非常普遍，但與抑鬱症相比，心情不佳的情緒在「時間」及「程度」方面仍有明顯分別：

● 時間方面：一般心情不佳只會持續1至3日，甚少會如同抑鬱症般，持續2至3星期以上。

● 程度方面：抑鬱症患者對身邊所有事情，都會感到低落、哀傷；而心情不佳，則只會對自己所面對的壓力及難題出現負面情緒，對其他事情相對未必有太大反應。

假如懷疑自己患上抑鬱症，鄧醫生建議大家可於網上進行簡單問卷評估，評測自己是否存有抑鬱可能性，如有任何懷疑亦可及時向醫生求助。

抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

● 持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落。

● 生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁。

● 經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足

除此之外，患者身體亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等變化；久而久之，患者將會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應儘早求醫。

6招助患者改善抑鬱復發

而部分患者求醫後，可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如定時作息、早睡早起、三餐飲食均衡、每日維持適量運動、固定安排與親友見面時間等。

維持以上良好的生活習慣，再遵循醫護指示定時服藥，可有助預防病情反覆。

服食精神藥物會「傷腦」？

部分人擔心服食精神科藥物，會對腦部造成損害，因此不願求醫、導致病情惡化。鄧醫生解釋指，根據英國指引，一般情況輕微情緒病，例如輕微抑鬱或焦慮症等，會先建議患者改變其生活習慣，包括多做運動、休息睡眠要充足等，大多病人並不需藥物治療；而中度至嚴重程度患者，則可能需要視乎病人對藥物反應，處方血清素等藥物，配合心理治療以作治療，一般六至七成病人經血清素治療後，病情會有好轉。

部分個案，根據病情或需服食精神科藥物，大多數藥物屬抗抑鬱藥物，主要功用為調整腦內傳導物質，較常見的一線藥物為「血清素再攝取抑制劑」。

鄧醫生續指，現今藥物治療發展已非常成熟，絕不會對腦部造成長遠影響，故可放心使用，而大部分抑鬱症皆可根治，痊癒後與普通人無異，可結婚生子談戀愛、重回正常生活，因此不必擔心。

身邊人切忌對患者作出批判

如果抑鬱症持續惡化，甚至出現自殺傾向，身進人應如何幫助患者走出陰霾？鄧醫生強調，陪伴患者走過治療過程，便是身邊人可以做的、最重要的事。

當患者表示難受，例如透露輕生念頭時，身邊人切勿對患者作出任何的批判，不要責怪他們的想法。反而要了解患者為何會出現這些想法，例如生活不如意、工作困難、生活開支、朋輩關係等；先了解患者遇到的難題，並多加聆聽及傾訴，協助他們解決問題。鄧醫生指：

「身邊人所給予的關懷，很多時可幫助患者走出自殺陰霾。」







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