一提起ADHD(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder–注意力不足及過度活躍症),我們都很容易只聯想到小朋友。但這也引伸到一個值得探討的問題:難道ADHD只在小朋友身上發生?成年人就沒有ADHD?近年,心理學家開始關注成人ADHD的問題,根據近期的一個研究 [Song P, Zha M, Yang Q, et al. (2021). The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health, 11:04009.]統計,全球估計有近3.7億成年人患有成人ADHD,但問題是,有很多患者都不自知。為甚麼呢?皆因用來診斷小孩的ADHD行為指標不能套用於成年人。

小孩若有ADHD,通常會有以下的行為:

-上課坐不定、好動,喜歡在班房走來走去

-注意力不足、學習動機弱

-喜歡在別人説話時插嘴、又或會有騷擾別人的行為

-做功課拖拖拉拉

-行為衝動、沒有耐性

以上這些行為未必完全能套用在成年人身上,例如:成年人不會在工作場所行來行去,所以不會容易辨識到成人ADHD個案。那成年人若患有ADHD的話,會有甚麼表徵呢?

(一) 散漫、不能專注,這包括不能專心聆聽別人說話,或工作時無法一氣呵成完成,經常要中斷工作做別的事情。

(二) 分不清甚麼是重要和不重要,經常把不重要的事情優先排序,喜歡做不重要的事,卻把重要的事情擱置一旁。

(三) 亦因為如此,經常出現拖延 (procrastination)的局面。

(四) 時間觀念非常差,經常遲到。

(五) 執行能力 (executive function) 非常弱,這包括維持注意力的能力、完成任務的能力、彈性變化以達目標的能力、組織能力、規劃能力和決定能力等。

(六) 健忘,包括經常忘記東西的擺放和日常生活的安排(例如聚會)。

(七) 討厭等候、非常沒耐性。

(八) 情緒波動起伏大。

(九) 非常衝動,例如開車會快速切線。

(十) 身體不能安靜,經常敲手指或抖腳,坐立不安。

(十一) 喜歡說話卻不喜歡聽別人說話,經常插嘴。

(十二) 不停滑手機,尤其是在別人說話或開會時喜歡這樣做,因為要藉滑手機去分散注意力。

若有以上部份情況出現,又持續了六個月或以上,而且已影響自己的工作、關係和情緒的話,應儘快求醫。一般會用藥物和認知行為治療,成人ADHD若及早發現,是可以大大改善的。







