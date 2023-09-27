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每年來到九月尾，某咖啡連鎖店南瓜批鮮奶咖啡又開始售賣了。這款秋冬季限定飲品，全世界都受歡迎。有同事興奮地分享，去年她差不多每天上班都飲一杯，是否不適合？

拿鐵 + 南瓜？成分表比想像中複雜

南瓜批鮮奶咖啡英文名字是Pumpkin spice latte。不過，別以為此飲品就是拿鐵加簡單的南瓜及香料。事實上，成分表顯示還有更多的食材及添加劑。

南瓜批鮮奶咖啡成分：牛奶、南瓜醬（糖、煉乳、南瓜泥、含2%或更少的水果和蔬菜汁著色、天然香料、胭脂樹橙、鹽、山梨酸鉀）、沖泡濃縮咖啡、忌廉（忌廉［忌廉、單一奶油和甘油二酯、角叉菜膠］、香草糖漿［糖、水、天然香料、山梨酸鉀、檸檬酸］）、南瓜香料配料（肉桂、生薑、肉荳蔻、丁香、亞硫酸劑）

從成分表看來，當中的南瓜醬及南瓜香料兩款食材都含防腐劑，另外亦添加了糖漿。

南瓜批鮮奶咖啡營養價值三個重點

去衡量南瓜批鮮奶咖啡的營養價值，最簡單的方法就是將其與同一咖啡店的鮮奶拿鐵去相比。

1.熱量雙倍

同一款大杯Grande裝，南瓜批鮮奶咖啡的熱量高出普通拿鐵的一倍。當然，熱量高未必是差的，例如很多Smoothie果色、代餐等熱量都接近這個程度，但是由於營養均衡且飽肚感十足，所以飲了也不必再進食其他食物。所以，不能夠只靠熱量去衡量，需要一併考慮其他營養素。

2.三倍糖份

新鮮牛奶含乳糖，所以即使普通拿鐵並不含添加糖，都含有17克天然乳糖，乳製品有此糖份實屬正常。可是，同一分量的南瓜批鮮奶咖啡相比之後，糖份接近三倍，以一杯飲品來說，屬於高。查看成分表，就見到多款添加糖蹤跡。例如南瓜醬，第一成分就已經是糖，第二成分是煉奶（即亦含添加糖）。另外，此飲品有加入糖漿。

3.脂肪高一倍

脂肪高出一倍，全部是來自咖啡上的忌廉。查閱咖啡店網站，加入大杯裝Grande熱咖啡的忌廉，含7克脂肪，及熱量是70卡。當然這個只是約數，多少忌廉就視乎咖啡師重手與否。若希望減低脂肪攝取量，可點飲品時要求不添加忌廉，那麼熱量就會減至320卡，而脂肪會回落至7克。

適合每天飲一杯？

相信如果你讀到此，都自己決定到，這杯南瓜批鮮奶咖啡並不適合天天飲用。每杯含52克總碳之高，此碳含量其實與一杯白飯的碳含量相若。偶然每星期飲一杯，當作甜品是可接受的；但若果每天都飲用，就不適合了，特別是糖尿病患者。