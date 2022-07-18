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糖尿病連續10年是本港十大死因之一，但患者數目逐年攀升，且有年輕化趨勢。有醫生指，很多年輕患者因社會對糖尿病存誤解，怕被歧視不敢承認患病而延誤治療，「愈年輕愈猶豫」，控制血糖愈差；惟血糖長期過高，會增加併發症風險。

組織鼓勵糖尿患者參加病友組織，增加對病情和胰島素認識。

糖化血紅素（HbA1c）可反映患者過去2至3個月的血糖平均值，數值愈高即發生併發症的機會愈高，理想值為7以下。惟香港糖尿聯會和兒童糖尿協會於6月24至30日訪問674名第1型及第2型糖尿病患者，包括334名為非病友組織會員，發現高達3成半非會員不知自己的糖化血紅素水平；即使知道，患者當中有63%超標，每3名18至59歲年輕2型糖尿病患者，便有2名數值高於7，患者愈年輕愈難控制病情。

憂歧視不敢承認 部分延誤治療





導致年輕患者病情不穩的主因之一，是憂慮被歧視。香港糖尿聯會主席伍超明指，4成非會員因怕被視作不健康和無法勝任工作等，猶豫是否要向家人承認患病，「愈年輕愈猶豫」；近9成更認為社會對糖尿病存誤解，因此逾半曾經或常躲起來服藥、注射針劑或檢查血糖，36%人延誤治療。年輕患者更常因上學和工作忙，外出飲食、運動不足、忘記用藥，致血糖難控制。

香港糖尿聯會副主席許兆文解釋，血糖長期過高，會破壞體內大小血管、神經系統和各器官，增中風和腎衰竭等併發症風險，「糖尿上眼」會導致失明等，若足部感染甚至要截肢。不過，近4成要用胰島素的非會員患者，因為怕副作用和影響日常生活等，在醫生要求用藥後的半年至1年內才接受治療。

伍指，新式胰島素針嘴極幼至少於直徑0.2毫米，痛楚比「篤手指」量血糖更少，又鼓勵患者參加病友組織，增加對病情和胰島素認識，並盼社會給予患者支持。







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