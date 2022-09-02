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最近全城熱話相信是蘋果於下星期四舉行的iPhone 14發佈會，每次發佈會電話外型上及性能都有所提升，的確教人期待。筆者出生於80年代，記得中學時使用的電話只有發短信和打電話的基本功能，談不上智能科技，也沒有現在的多用途功能。

科技日新月異，近20年來手提電話演變之快改變了我們的生活方式，智能電話的出現引證了科技連繫生活的重要性。科技為我們生活帶來了便利，也改變了生活模式，手提電話、家庭電器以至駕駛工具，無一不揉合科技及智能元素，但是隨著科技發展，復康用品又有沒有隨之帶來新的變革與轉變？

突破傳統輪椅界限！重視個性化和設計感

以電動輪椅為例，其實它的變革沒有想像中快，直至2012年，日本初創公司WHILL為這個出行輔具開拓了新的想像。WHILL創辦團隊是在我於日本生活的時候認識的，記得創辦人杉江里先生（Satoshi Sugie）跟我分享他成立WHILL的初心是源於一位年輕的輪椅使用者告訴他「早已經放棄外出到僅兩個街口的便利店。」 該輪椅使用者充滿活力且善於交際；然而，只要坐在輪椅上他就感覺自己是人們眼中「需要幫助」的弱勢群體，所以乾脆減少外出。這無疑亦代表著輪椅使用者的心聲，他們不希望被標籤化，需要自尊和自信甚至可以獨立地進行社交生活。

2014年，跟WHILL 創辦團隊在日本會面，

從此開拓了對電動輪椅新的想像

然而，杉江里先生同時明白到這種被稱為電動輪椅的「出行工具」幾十年來基本沒有變化。用戶無法選擇自己想要的、認為獨一無二的產品。因為傳統的電動輪椅以功能為主，而用戶關心的「個性化」和「設計感」並沒有被重視。WHILL團隊於是利用現代科技包括物聯網（IOT）、結合型格設計和功能性，設計出獨一無二的WHILL。

2019年1月，筆者首次把WHILL Model Ci 電動輪椅代步車帶到香港市場，同時希望為香港輪椅使用者帶來新的突破，Whill Model Ci 設有由24個小輪子組合而成的「全向輪」設計，能輕易於狹小通道穿梭及轉彎，輕鬆迴轉且容易操作，還配有車匙和連接手機應用程式，操控輪椅旋轉的方向和速度，甚至鎖車及遙控輪椅到身邊。 用家甚至可根據喜好心情更換側版顏色，備有多種國語言的選擇、可調節的座高、可左右調動的遙控器、附加購物籃和拐杖架等，完美地實踐了杉江里先生當初決意打破傳統界限的決心，體現了新一代電動輪椅應有的「個性化」和「設計感」。

新一代電動輪椅WHILL結合科技，融入了「個性化」和「設計感」，

「全向輪」設計輕鬆穿梭於香港狹小通道

（圖片來源 : WHILL HK Facebook）

為所有人出行帶來創新和快樂

杉江里先生說過 : 「WHILL使命是為所有人出行帶來創新和快樂。」隨著人口老齡化和壽命的延長，未來長距離行走困難的人數將急劇增加。如果個人出行工具能透過智能科技提升技術，將會有更多的人享受到出行的樂趣。 的確WHILL自推出以來很快受到國際用家的歡迎，現已覆蓋20個國家和地區，除了在數個國際機場如東京羽田機場與倫敦希斯路國際機場利用GPS定位點對點接送乘客，再自動返回到起始位置外，亦不難發現WHILL穿梭在不同的休閒設施，如博物館和遊樂園，成為參與社交活動的出行工具，體現了出行樂趣。

在香港，WHILL除了在院舍和醫院使用外，我們亦明白到短期復康人士之需要，推出了短期的租用服務，為的是增加他們復康路上的信心，鼓勵用家多出行並重新連繫社區，記得日本的福祉用品店、就連眼鏡店和汽車零售商都有WHILL的蹤影，店員會把WHILL看成便利配置（Accessories）推薦給用家，真正把其融入生活。

科技發展一日千里，電子產品要緊貼潮流，就需由用家角度出發優化改良， WHILL亦不例外，不停推陳出新開發新系列，由Model Ci系列以至最近的Model F 可摺式電動輪椅，期望未來在香港，WHILL能帶給大眾一個新的意義，不需要標籤代步工具為輪椅，保持用者的自主獨立，再配合未來無障礙交通系統的發展，讓所有人都可隨時隨地體驗出行樂趣。

日本羽田機場宣布於2020年6月引入Whill自動駕駛輪椅 ，

運送乘客到登機門並會自行返航充電，成為機場服務現代化的一環。

（圖片來源 : WHILL Japan 網站）

WHILL短期租賃服務為短期復康人士提供全新的出行體驗，

助他們輕鬆暢遊香港不同景點，連繫社會享受生活

（圖片來源 : WHILL HK Facebook）

作者簡介：安老職人 羅凱寧Stephanie

職人（Shokunin）一詞源於日文，是一種透過自己熟練的技術與雙手打造作品／產品的職業，願意花時間鑽研每個細節，專注於每件事並做到最好，所以大多一輩子只做一件事，把這件事做精做細。加入安老行業多年，並曾走訪世界不同地方考察的文化村董事總經理羅凱寧Stephanie，相信「職人精神在細節，更在生活」把精神體現在安老行業，希望透過一些生活日常的分享，打破坊間對安老服務的刻板印象，將傳統的安老概念重新定義。







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