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偏頭痛是常見的都市病，在醫學界已被定義為一個病症，惟大眾未必懂得區分一般頭痛及偏頭痛。有腦神經科醫生說，如頭痛持續達4至72小時；痛楚經常出現於其中一邊頭部、如同心跳般有節奏、痛楚程度達中至嚴重、並在勞動或運動後情況加劇，可能已患上偏頭痛。另外，如痛楚已非間歇性出現並持續增加，兼有其他不適如手腳乏力、失語情況，或是中風先兆，宜及早求醫。

腦神經科專科醫生黃家星

腦神經科專科醫生黃家星表示，常見的頭痛除了輕微短暫的「壓力性頭痛」外便是「偏頭痛」，他解釋，「偏頭痛」源自腦幹內細胞的不正常活動，影響到大腦皮層以至三叉神經、頸椎神經、血管和痛覺神經等部位，因此「痛點」可出現於頭部任何位置；因頭痛成因是腦幹內細胞出現異常活動而非腦內結構出問題，因此頭痛多屬間歇性。

部分患者發作前 會看到閃光

他稱「偏頭痛」在醫學界已被定義為一個病症，疼痛除了可持續達4至72小時外，如在「多次於頭部其中一邊出現」、「痛楚如同心跳般有節奏」、「痛感屬中等至嚴重」及「在勞動或運動後情況轉差」4個症狀中有2項或以上，加上出現作悶、嘔吐、怕光或怕聲等症狀，可能是患上偏頭痛。他亦提到，約1成偏頭痛患者會在看到閃光或光環後數分鐘開始發作，但這是一個「先兆」，不代表他們的頭痛特別嚴重。

部分人士可持續出現偏頭痛數年甚至數十年，有些人更要倚賴止痛藥度日。

至於偏頭痛成因，他謂有些病人的病因較明顯，例如做完運動或面對壓力時出現；部分人則會因特定食物如芝士、紅酒等「致病」，惟近年有研究發現遺傳因子的因素也是關鍵，因此，偏頭痛可由多個原因誘發，但確實成因不明。他強調出現偏頭痛不代表身體有問題，也不會增加患上其他疾病的風險，部分患者可持續出現偏頭痛數年甚至數十年，有些人要倚賴止痛藥度日，如需要時可服食預防性藥物。

伴手腳乏力失語 或中風先兆

惟他提醒，如果偏頭痛變得不是間歇性出現，而且一日比一日痛，加上其他身體不適如手腳乏力、失語、走路不穩等，可能是患中風或其他疾病的先兆，應盡快求醫。另外，偏頭痛多在青少年身上初發，並在30至40歲達到高峰，較少人會在50歲或以後才出現，如果在年紀漸長時才出現偏頭痛，應進行檢查是否有腦出血或中風等問題。







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