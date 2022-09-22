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平日飲水少，且腰腹突然絞痛，小心已有輸尿管結石。有泌尿外科專科醫生指，當尿液中的礦物質沉澱，形成的結晶即使體積極小，亦有可能堵塞輸尿管，刺激輸尿管神經引起抽筋，導致劇痛。

他指，平日飲水少、新陳代謝異常及有痛風者均屬高危，結石大於5毫米便應介入治療。曾有患者因能忍痛，延誤數月才求醫，結果腎功能已出現不可逆轉損傷。

養和醫院泌尿外科中心副主任陳偉希

輸尿管結石是尿路結石的一種，養和醫院泌尿外科中心副主任陳偉希指，結石形成多與飲食習慣及出汗量相關，「當飲水太少，或出汗量高，尿液的濃度便會上升，當中的礦物質沉澱便會形成結晶。」另外，若有新陳代謝異常問題，如副甲狀腺病等，亦會使尿酸過高，增加結石形成風險，「痛風患者也有同樣問題」。

患痛風增風險 不注意飲食易復發

陳指，常見的尿路結石包括草酸鈣結石、磷酸鈣結石、尿酸結石等，「部分尿道炎患者，亦會因反覆感染，形成磷酸銨鎂結石。」如以職業劃分，尿路結石常見於戶外工作者、地盤工及廚房工作者，且以男性為主，「因男性較常從事體力勞動工作，當出汗量大，飲水量不足，便很易出事。」按早前本港研究顯示，每7名港人中，便有1人會有結石問題。

因尿液濃度與結石形成關係密切，他建議巿民日常應多喝水，且要避免大量吃喝高草酸食物，如菠菜、咖啡、濃茶等，有痛風者更要避開海鮮、黃豆、動物內臟等高嘌呤食物，避免尿酸增加出事。陳坦言，若不注意飲食，尿路結石極易復發，約一半患者在5年內會再復發，7、8成人會在10年內再「生石仔」。

忍痛延誤治療 恐永損腎功能

陳續說，結石若堵塞輸尿管，因會刺激輸尿管神經引起抽筋，導致劇痛，惟部分人在忍耐1、2小時後感到痛楚消減，便忽略不顧。他指，曾有患者忍痛數月才求醫，結果因輸尿管堵塞使尿液堆積在腎臟，令腎臟持續受壓，腎功能出現永久受損。

陳偉希醫生指，隨着技術進步，現時99%尿路結石均可通過微創或藥物便可取出。

陳指出現大於5毫米的結石便應就醫，視乎位置及堵塞情況，「若大小約5至6毫米，且屬高位輸尿管結石，可用體外衝擊波打碎；若屬低位結石，則要用輸尿管內視鏡，利用激光將結石打碎；若尿路結石大於2厘米，則可能要做微創穿刺手術取出。」因一般進入輸尿管的結石體積十分細小，若大小僅2至3毫米，沒有引起發炎且位於低位，可考慮使用藥物助輸尿管肌肉放鬆及止痛，並通過多飲水令結石排出。







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