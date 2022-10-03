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你有沒有出現過這種情況，晚上睡覺總是覺得嘴巴發乾。口乾的不適感讓自己無法安心入睡，甚至帶來心煩意亂的焦慮感。醒來之後灌杯水也很難再睡著，影響翌日狀態。

Miu就長期有這種困擾，近半年來她經常感覺口渴、嘴巴發乾，每天手邊都需要隨時帶著水壺。

喝多了水後又經常上廁所，白天也就算了，晚上經常需要起床，影響睡眠質量。很多時候，半夜醒來了，就很難再入睡。

但是，她沒有意識到，這可能是疾病因素引起的，只怨天氣，換餐單，就這樣拖了又拖。

（《繼承者們》劇照）

上周，Miu的姐姐搬來暫住，看到Miu一天頻繁在跑廁所，帶著她來求診，經詳細診斷後，確診為糖尿病。

經過針灸和內服中藥降血糖治療後，Miu的口乾、多尿症狀也得到了緩解。

在Miu因為睡覺嘴巴發乾被確診糖尿病後，周圍的朋友一下就炸開了鍋，開始擔心自己是不是也患有糖尿病，因為他們也或多或少存在夜間口乾的情況。

Miu問：「有甚麼原因晚上睡覺，嘴巴總是發乾？」

我答：「夜裏睡覺，嘴巴又乾又苦？或者是5種疾病信號。

1. 肝鬱化火：肝膽疾病會出現明顯口乾和口苦症狀，火熱上薰頭面，無論怎麼喝水也無法緩解。

另外，肝膽疾病還會導致身體出現明顯黃疸症狀，最為常見的是皮膚和鞏膜發黃，且可能會在皮膚上出現蜘蛛痣、肝掌。如果身體同時存在這些症狀，多半是肝膽發出的求救信號。

2. 肺氣虛：患有慢性肺病、鼾症或各類呼吸系統疾病，也會頻繁地出現口乾症狀。在口乾的同時，如果還有呼吸不暢、胸悶及咳嗽等，多半是呼吸系統出現了問題。

3. 肝火旺盛：如甲亢，甲亢是指甲狀腺功能亢進。患者的甲狀腺激素分泌過盛，從而導致體內新陳代謝速度異常加快，交感神經也持續處於興奮狀態，這樣一來，身體對水液的消耗速度也會明顯加快，日常更容易出現口乾。

4. 肝腎陰虛：如糖尿病，糖尿病最典型的兩個症狀就是多飲、多尿。體內血糖異常升高後會給口腔黏膜帶來不良刺激，誘發口乾出現。

在身體感覺口乾時，會向大腦發出喝水的信號，多喝水自然就會多排尿。在喝水之後，短時間內還會繼續覺得口乾，感覺自己像是個喝不飽的水牛一樣。

5. 上火：也可能會引起頻繁的口乾出現，且在喝水後也很難緩解。這種情況需要從內在進行調理才能緩解。

當然，並非所有夜間口乾都是因為疾病所致，也可能是生理性原因引起。

1. 最常見的原因就是缺水。在身體缺水的情況下，身體各個部位自然也會變得十分乾燥，在補充水份後即可得到緩解。

2. 睡眠時，嘴巴全程處於張開狀態下，口腔內的水分會大量流失，極易引起口乾。還有一些人喜歡趴著睡、側著睡，這些睡姿極易導致流口水，流口水也容易引起異常口乾。

另外，還有些是因為室內過於乾燥所致，多見於冬天的暖氣房、夏天的空調房。環境內的濕度過低，可通過使用加濕器等方式來進行緩解。」

Miu續：「但我只是針灸和內服中藥一周，已明顯改善了，原因何在？」

我答：「是針對個別體質與臟腑功能處理，內裏環境調理得宜，疾病便遠離你。

針刺：肺俞、腎俞和三陰交等宂，平補平瀉手法，留針20分鐘，同時按當時身體情況配合內服中藥。原發病處理好，口乾也自然消失。」

Miu問：「如何預防口乾、口苦？」

我答：「在生活中頻繁地出現口乾，會給正常生活帶來很大影響，建議發現該症狀後，及時就醫檢查，如若是疾病因素所致的，要積極配合治療。如果是因為生活中的一些生理性原因或環境因素引起，則可以從這些方面進行改善。」

Miu：「長知識了！」







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