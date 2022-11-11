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每年最教筆者期待的年度活動，除了是10月國際性安老業界大型展覽會——「國際福祉機器展」（HCR）外，便是11月香港的安老業界盛事——「樂齡科技博覽暨高峰會」，屈指一算，今年已是筆者第五年以院舍經營者及樂齡科技產品參展商身分參與其中。還記得2017年首屆展覽只有100個參展商，時至今天，在政府及業界伙伴的推動下，不同相關服務及產品得以開發，樂齡科技亦開始受到關注。來到第五屆的「樂齡科技博覽暨高峰會」，共有186個參展單位展出逾700 款來自30多個國家和地區的樂齡科技產品，為歷屆之冠，筆者能有幸參與其中，見證著短短幾年業界不同的服務與產品的蛻變，更能充分感受到這份創新與突破。

沉浸式延展實境互動遊戲 體現傷健共融

今年展出的樂齡科技當中，最吸引筆者的是由Motive Force Technology原動力科技展出的沉浸式延展實境（Extended Reality），以1:1的沉浸式虛擬空間，針對不同訓練目的，以配合不同的復康治療及長者運動。遊戲內容有不同程度選擇，即使體弱、殘障或輪椅使用者都能享受遊戲帶來的樂趣，當中更有原創的本地化場景，而筆者亦坐著電動輪椅體驗香港傳統節目「大坑舞火龍」，懷緬一下香港傳統文化，其場景真實度更教人讚嘆，猶如置身其中一樣！沉浸式延展實境（Extended Reality）於近年大行其道，成為時下必玩項目，今次於樂齡科技展覽出現，亦充分體現了樂齡科技應用的廣泛性，不止是應用於樂齡人士，更可兼顧長幼與傷健，以達至社會共融。

筆者坐著電動輪椅體驗沉浸式延展實境中「大坑舞火龍」，懷緬香港傳統文化，場景真實度更教人讚嘆，猶如置身其中一樣！

「STEM」連繫「樂齡科技」: 建設長幼共融的社會

說到共融，不得不提及由「香港理工大學生物醫學工程學系」與「香港聖公會福利協會」合辦的「愛．創耆樂」計劃，鼓勵大專及中、小學生運用「STEM」所學及創意，為長者設計「樂齡科技」產品。是次參展會邀請得獎隊伍、理大團隊及樂齡科技測試員一同參與，展示部份學生作品，當中由將軍澳香島中學設計的「柏金遜快速測試器」吸引了少業界人士試驗並討論測試結果。

由於柏金遜症的其中一項症狀是肌肉顫抖和僵硬，故患者在繪畫螺旋和波浪圖案時比較困難。測試器以能偵測長者繪畫的螺旋和波浪圖案，從而判斷他們是否有柏金遜症早期症狀。而且測試器操作簡易，只需3至5分鐘便能判斷長者是否有此症的早期症狀。同學們透過了解柏金遜症患者的痛點，明白現時產品只能幫助已經確診的柏金遜症患者，卻沒有儀器去協助懷疑患上柏金遜症的人進行快速檢測，於是運用創新元素及科技提出方案解決問題，而年青人能站在長輩角度上多思考，除了有助未來發展樂齡科技的人才外，更能喚醒大眾對不同疾病的關注，建設長幼共融的社會。

由將軍澳香島中學設計的「柏金遜快速測試器」操作簡易，只需3至5分鐘便能判斷長者是否有此症的早期症狀。

由將軍澳香島中學設計的「柏金遜快速測試器」操作簡易，只需3至5分鐘便能判斷長者是否有此症的早期症狀。

照護食的演變 公眾教育與標準化

照護食文化的演變亦能從每年的「樂齡科技博覽暨高峰會」充分表現出來，相比起五年前筆者公司首次展示「軟餐」並以「黯然消魂叉燒飯」呈現，記得當時只有4家企業參與，至今年已有共13家提供軟餐服務的單位包括非政府機構展出不同的照護食產品，甚至擴展至家用層面。

今年的「照護食體驗及教育館」比往年更大及更富資訊性，讓公衆從評估與診斷、煮食、測試，以及護理復康了解照護食和吞嚥困難的相關資訊，言語治療師更會講解不同吞嚥評估與診斷的檢查工具，教育公眾如何選擇照護食，以及國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）的完整框架及詳細定義等。猶記得第一年參展，當時「軟餐」並不多人知道，大多照顧者都不清楚吞嚥困難的另一個飲食選擇，來到五年後的今天，公眾都知道甚麼是「照護食」及「軟餐」，甚至了解不同等級的分別，希望家人食得好。

記得今年有位公眾人士問我：「我的家人經評估後可進食IDDSI等級4的食物，請問哪些合適他呢？」我隨即告訴他如何使用飲食標準去選擇合適的產品。看見短短幾年間照護食的演變，業界產品與服務百花齊放，相關知識亦開始普及，全靠各界在產品開發上、甚至在公眾教育上的努力。

今年的「照護食體驗及教育館」比往年更大及更富資訊性，讓公衆從評估與診斷、煮食、測試，以及護理復康了解照護食和吞嚥困難的相關資訊。

透過了解不同照護食產品，助公眾了解不同等級的分別，更容易為家人選擇合適的產品。

透過了解不同照護食產品，助公眾了解不同等級的分別，更容易為家人選擇合適的產品。

透過不同吞嚥評估與診斷的檢查工具，發現並診斷吞嚥困難，有助於及早進行吞嚥功能訓練

「樂齡科技」連繫世界 開拓未來安老新想像

筆者過去走訪世界不同展覽，發現香港的「樂齡科技博覽」與國外樂齡科技展覽不同在於 : 重視公眾人士的參與度與資訊教育，而不止於產品展示、銷售或貿易，所以每年都吸引了不少公眾人士到場參與。有位每年都會入場的公眾人士告訴我，每年都是很好的機會令她可了解最新的產品與服務，而香港樂齡科技發展的多樣性和持續性，讓她與老伴的生活可以有新的想像，更讓她對樂齡生活增添了信心。

誠然，樂齡科技行業發展一日千里，對改善長者及殘疾人士的生活潛力巨大，更有助香港應對人口老化問題帶來的挑戰，但更重要的是透過「樂齡科技」連繫世界，建設一個更好更共融的和諧社會，筆者望能繼續與各界同行，見證香港樂齡科技發展打開新一頁。

樂齡科技行業發展一日千里，對改善長者及殘疾人士的生活潛力巨大，更重要的是透過「樂齡科技」連繫世界，建設一個更好更共融的和諧社會。







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