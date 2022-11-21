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復康路漫漫，活用科技支援，有助病人加速康復。醫管局流動應用程式HA Go在2019年底推出「康復」（Rehab）單元，病人通過智能手機便能在家接受復康訓練，至今逾6萬人受惠。有50歲中風女病人使用程式自行訓練後，3個月內由臥床變成能自理。

截至今年10月，HA Go有180萬人下載。當中「康復」單元為長者、中風及認知障礙等病人提供度身訂造復康訓練。醫管局高級醫療信息經理古鵬聲指，該功能是局方首個遠端治療及康復支援，介面多圖少字，且毋須登入，病人點擊推送信息連結便可開始訓練，「60歲至90歲都有人用。」

司徒女士（左三）指HA Go「康復」中有不少實用資訊，且有實時提示，能助病人跟上復康進度。左為古鵬聲、左二為陳玉蓮、右為梁嘉倫。（曾耀輝攝）

九龍醫院高級物理治療師梁嘉倫指，康復範圍涵蓋言語、物理、職業及心理治療，程式如「手冊」，由專職醫療人員分派自我運動及護理訓練後，系統會提醒病人「做功課」，並反饋進度，有助打好基礎，下次覆診時能加快「升級訓練」。

九龍醫院職業治療部部門經理陳玉蓮指，不少腦部影響患者易忘記生活步驟，如「著衫只著左袖不懂著右袖」，以短片重溫可激活腦神經細胞復元；另系統以「襟掣」等遊戲作認知訓練，實時評分，增病人接受訓練動機。

中風女患者 3個月內臥床變可自理

50多歲司徒女士今年7月小腦有顱內出血性中風，一度無法認人，體力、平衡力等均受損，9月初在院內復康住院時，仍難以下床。幸接受「復康」訓練後，9月中出院時已會認人及聽簡單指令，本月中左手9成功能復元，可用助行器走路，並能自行如廁和淋浴。她笑言，因復康有分數，「不想蠢過人」，故有動力做足，冀日後能重拾行山、打羽毛球及去旅行興趣。







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