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美國早前有研究指，全球可能有多達1,000萬人患俗稱「面盲」的面容失認症，較原先估計為多。不過，有本港精神科醫生指，真正需要求醫的面盲症患者不多，反而主要是因為後天患腦部腫瘤和中風等情況，導致腦部相關功能永久受損，先天發育問題導致的面盲症其實少之有少，寄語市民就算認人能力較差，亦不必「對號入座」。

哈佛大學醫學院聯同波士頓醫療系統測試逾3,000人的認人能力，當中31人有明顯面盲，72人則有輕微面盲情況，比例略高於預先估計的2至2.5%。

精神科專科醫生傳子健

精神科專科醫生傳子健稱，大腦發育缺陷或遺傳因素令腦部與認人相關的功能較差，便會導致俗稱的「面盲症」，曾見過有病人一家都有類似問題，故患者一直對「認人差」不以為然，直到在職場被人投訴一時「無禮貌」，一時又對上司下屬都過分熱情，事主才意識到自己有面盲問題。

先天罕見 大多影響生活始發現

傅醫生稱，面盲徵狀往往會在患者小時已出現，但通常都像上述患者般被忽略或置之不理，往往要到影響工作表現才不得不理，惟真正先天出現的嚴重面盲，十分罕見，反而較多是後天因病才出現，患者見到眼耳口鼻都無法聯想到是一張人面，「一般人看到人面必定會有感覺，但患者完全無」。他不諱言，部分人認樣能力可能較常人差，但只要不過分影響生活，其實不必執着需要診斷。

傅續指，腦部受損情況甚少只出現在與認人相關的功能區，患者一般會同時有失語、計算能力變差、認物件有困難等情況，由於涉及腦部受損，無藥物或手術可根治，但患者可嘗試用其他特徵認人，例如頭髮長度、衣着、聲綫和語氣等。







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