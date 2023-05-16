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糖尿病會逐步損害患者全身血管，衍生多重併發症。單是在亞洲，每年約有一半末期腎病和透析病例，是由糖尿病引起，惟臨床上判斷病人患腎病風險十分困難。中大團隊早前與國際專家合作，成功研發新型演算法，通過驗血量度「DNA甲基化」數據，便可運算患者當前及未來數年腎功能變化，能有效預測2型糖尿病患者罹患腎病風險。

中大團隊早前與美國桑福德-伯納姆普利比斯生物醫學研究院研究人員合作，成功研發出新型演算法，通過分析患者血液樣本中的甲基化標誌物，便能預測其現時及未來數年腎功能變化。團隊指，糖尿病是造成全球人口腎衰竭主因，亞洲每年有一半末期腎病及透析病例由糖尿病引起。惟現時醫生很難單靠臨床因素，識別有高風險出現腎臟問題病人。

今次新研發的運算模型，則建基於量度患者的「DNA甲基化」過程，準確作出預測。研究團隊解釋，當人體DNA中積累細微變化時，便會出現「DNA甲基化」，通過簡單抽血並分析甲基化標誌物，便可掌握哪些基因「被開啟」及「被關閉」等資訊，從而識別出高危者。

中大夥美專家合研 量度DNA甲基化

另外，新演算能與現時評估腎病方法併用，有助醫生協助2型糖尿病患預防及管理腎病。

團隊透露，運算模型以香港糖尿病登記冊中1,200名2型患者資料為基礎開發，並以326名美國原住民2型患者數據作測試，以確認演算法可以預測不同人口的糖尿病患者患上腎病風險。

團隊形容，香港的糖尿病登記冊形同「科學寶庫」，各類患者的跟進期長達數十年，有助研究人員全面了解其身體變化。目前正嘗試為運算模型納入其他數據，以強化演算法預測其他糖尿病相關問題的能力，以做到精準治療。

助改善未來糖尿護理 提升治療效果

馬青雲（中大提供）

中大何善衡糖尿科教授、內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲相信，新演算法面世後，能改善未來糖尿病人醫療護理，醫護能更容易掌握哪類患者適合哪種預防「糖尿腎」療法，以提升治療效果。

陳重娥（中大提供）

中大內科及藥物治療學講座教授陳重娥表示，今次研究也強調了香港糖尿病登記冊的獨特優勢，大大提高研究者對糖尿病及併發症的認識。







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