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上星期，筆者工作的長者生活社區參與了由「香港導盲犬服務中心」（Hong Kong Seeing Eye Dog Services）向安老院長者及獨居長者推展的「沿途有你 友伴犬計劃」。項目旨在透過友伴犬減輕長者的孤獨感，從而提升他們的身心健康，也讓被棄養的犬隻重獲第二次生命，培養優秀的導盲犬為大衆提供更廣泛服務，建立更共融關懷的社會。活動當日的社區長輩迎來了「友伴導盲犬Fruity」，在長者生活社區陪伴長輩渡過過了一個愉快的下午。

全港首間香港導盲犬訓練學校 培育本地導盲犬

導盲犬是全失明或視障人士用以便利日常生活的夥伴，有助視障人士生活得更獨立自由、自信和有尊嚴，惟香港現時導盲犬數量卻嚴重不足。2023年，香港的視障人士大約有19萬人，而根據國際視障人士與導盲犬相關的數據，每100位人士約有5人需要有導盲犬的服務，可惜現時香港只有50名現役導盲犬，遠遠未能滿足近9,500隻導盲犬的需求，當中原因是因為多年來本地一直未有相關資源培訓導盲犬，很多的導盲犬只能單靠外地引入。直至「香港導盲犬服務中心」於香港成立第一家位於打鼓嶺的導盲犬訓練學校，才開始有場地培訓更多本地導盲犬。

「香港導盲犬服務中心」於2012年1月11日成立，並於同年註冊成為香港政府認可的慈善機構，是香港第一家導盲犬機構於本港開辦及營運符合國際標準的導盲犬訓練學校。中心專門提供導盲犬的培育和訓練，而培訓成功的犬隻會免費提供予有需要且合適的視障人士使用；中心亦會進行配對訓練及提供日後的跟進服務，以支援視障人士。「香港導盲犬服務中心」了解到香港導盲犬發展遠遠落後於很多國家，要達到導盲犬服務本地化的願景，必須要增加宣傳及教育；因此，近年中心致力培訓本地人才成為「導盲犬訓練員」及「導盲犬導師」，讓專業技能得以薪火相傳，另外更透過教育促進港人對弱勢社群的重視及瞭解身心障礙者的需求。

筆者於去年12月參與見證「香港導盲犬服務中心10週年成立典禮暨香港導盲犬訓練學校開幕典禮」」的里程碑

香港本地化的導盲犬訓練在去年迎來了新里程。「香港導盲犬服務中心」營辦的首間導盲犬訓練學校在香港特別行政區政府地政總署支持下，租出空置校舍並獲發展局撥款興建，學校佔地24,500呎，並設有紅綠燈、行人天橋等設施，為訓練員、視障人士及導盲犬等提供更全面及安全的訓練環境。訓練學校於2022年12月投入服務，在養育、培訓、師資及頤養四方面全面照顧導盲犬，以培育更多合資格的導盲犬，期望未來三年內培育50名導盲犬，為導盲犬成功爭取法定地位，以保障牠們訓練及執勤時的權利，長遠能讓更多視障人士受惠。

香港首間香港導盲犬訓練學校於2022年12月投入服務。除了提供國際級水平設施及師資外，亦希望為訓練員、視障人士及導盲犬提供更全面及安全的訓練環境。

學校亦設有10個獨立空間的犬舍，另外更特別建造導盲犬繁殖區，初生的導盲犬會留在育嬰室內由專人照顧，另外更設置獸醫室及犬隻隔離室，確保導盲犬身體狀況良好。

深入認識並支持寄養導盲犬

根據「香港導盲犬服務中心」的介紹，導盲犬（Seeing Eye Dog）是一種工作犬，又被稱為盲人的眼睛（The Eyes of Blind），必須經特定培訓計劃及專業訓練。導盲犬的職責為引導視障人士，解決其視力不便之處，協助及引導視障人士自由行動，使視障人士不必再依賴他人的幫忙。相較於手杖或由他人協助，導盲犬在判斷路面狀況、越過障礙、找尋目的地以及降低意外發生等各方面都較為優勝，更能夠迅速及安全地指引視障人士。

導盲犬的出現成為了視障人士的靈魂伙伴，讓視障人士更願意接觸社會繼續拓展生活領域，從而擁有獨立、自由、自信和尊嚴的生活。導盲犬一般會選用拉布拉多（Labrador）或金毛獵犬（Golden Retriever）。經過有計劃的繁殖，導盲犬的性格通常極之温馴，不帶任何攻擊性。至於犬隻能否成為一頭導盲犬，最基本而又最重要的條件就是受訓的犬隻要有發自內心的意願及熱誠去照顧視障人士。如果受訓中的犬隻缺乏了一顆成為導盲犬的心，無論對牠施予任何苛刻的訓練，亦不可能成功。所以，從幼犬到成犬的整個訓練過程中，受訓犬隻都必須接受嚴格的篩選，其中包括心理及生理狀况，如果在任何階段未能達標，都會被淘汰而無法成為真正的導盲犬。

一般來說，導盲犬會在出生後45天時開始在寄養家庭居住，寄養家庭 (Puppy Walker)是義務工作，專門為將來可能成為導盲犬的幼犬，即出生後兩個月至一歲半左右的成長期間，在寄養家庭中體驗愛與關懷。因為要成為導盲犬，必須要在幼犬時期習慣和人類親近、接觸及相處，養成溫馴的個性，並習慣人類的生活環境。故此，適應寄養家庭生活同時亦是的導盲犬訓練項目之一。及後約在一歲時牠們會被安排接受6-9個月的導盲犬正式訓練。考試合格後會安排和申請人配對。成功配對後，成為合資格的導盲犬，一般會工作8-10年，退休後會安排到收養家庭中生活。 「香港導盲犬服務中心」總幹事張家瑋跟筆者分享，目前尋找導盲犬的寄養家庭相當困難，未來4個月需要至少10個寄養家庭，否則將會阻礙導盲犬訓練進度。因此，他們亦希望透過社區教育及宣傳令更多認同機構的理念，從而成為義工或寄養家庭以推動導盲犬服務的發展，此外，中心也會安排不同社區項目，讓導盲犬投入活動服務社區，發掘牠們的潛能，讓大眾市民更明白深入認識導盲犬服務。

導盲犬友伴計劃 延伸服務社區

筆者工作的長者生活社區一直也歡迎動物到來與長輩交流。筆者過往學習The Eden Alternative® （伊甸園哲學），當中提及長輩容易產生孤獨、無助、沉悶三大窘境；我們相信長輩透過接觸和照顧動物，以滿足和治癒他長輩心靈上的需要， 過去我們亦舉辦過不少活動，把動物帶進院舍，讓住客可以通過零距離的接觸、從而得到心靈上的慰藉。

筆者工作的長者生活社區參與了由香港導盲犬服務中心 (Hong Kong Seeing Eye Dog Services) 推展的「沿途有你 友伴犬計劃」。透過友伴犬到院舍探訪減輕長者的孤獨感，從而提升他們的身心健康。

上星期「香港導盲犬服務中心」便舉辦了友伴犬探訪活動，安排了友伴大使 Fruity，一隻四歲黑色的拉布拉多犬與長者生活社區住客一起互動玩遊戲。住客都相當喜歡 Fruity， 一直稱讚牠很乖巧，更興奮地要求一起合照，樂也融融的氣氛及長輩們的歡笑聲環榮繞著社區。而 Fruity的到來也勾起了住客往日養狗的故事，鼓勵他們向其他住客分享過去的回憶。 Fruity除了和行動能力較高的住客「坐定定」拍照外，牠也懂得體弱住客不能下床參與活動，更會特意走到住客床邊向他們撒嬌，住客會輕輕地撫摸著Fruity，令整個活動的過程和氛圍都令人相當感動。

動物探訪打破了安老院舍的刻板印象，友伴犬Fruity更會特意走到住客床邊向他們撒嬌，令整個活動的過程和氛圍都令人相當感動。

筆者體會到，動物探訪打破了安老院舍的刻板印象，許多傳統安老院都未能完全開放讓動物參與院舍探訪，除了是擔心活動中發生意外，更擔心是衛生方面以及體弱長者的合適性。相反地，只要營運者和員工願意踏出第一步，便能見證著動物與住客互動，甚至成為摯友的一刻，這份喜悅和感染力並非筆墨所能形容。

當筆者與「香港導盲犬服務中心」談及未來協作方向時，我們希望除了探訪外，亦期望導盲犬能成為長者生活社區的一部分，能在院舍讓長輩與員工照顧，陪伴長輩一起共同生活、成長，讓院舍生活變得更有趣及多樣。作為院舍營運者，筆者認為「友伴犬計劃」絕對可行並願意積極配合，還期望導盲犬服務能夠本地化的同時，亦希望能延伸到社區服務，令更多長輩能夠受惠。如果您認同「香港導盲犬服務中心」的理念，誠意邀請您參與成為導盲犬寄養家庭，幫助及推動香港導盲犬服務的發展！

香港導盲犬服務中心

https://seeingeyedog.org.hk/

電話: +852 2628 1833

傳真: +852 2628 1913

電郵 : services@seeingeyedog.org.hk

香港導盲犬訓練學校

地址 : 香港新界打鼓嶺蓮麻坑路300號







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