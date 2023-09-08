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政府近年大力推動創科發展，而談到「創科」，大家都可能聯想到一群科研人員埋首研發人工智能、機械人或一些難明的程式碼等科技，「創科」對於我們非科技專業人士來說既陌生又遙不可及，但是筆者近年留意到在安老服務活動上非常活躍而具規模的本地公司 - 原動力科技有限公司（Motive Force Technology），公司由一群優秀的青年科技人員組成，發現原來科技創新亦能走進生活，應用在社會服務和復康服務之中，甚至以科技影響生命。

筆者猶記得在去年樂齡科技博覽會中，最難忘的展位正是Motive Force Technology原動力科技所設置的沉浸式延展實境（Extended Reality），實境以1:1的沉浸式虛擬空間，針對不同訓練目的，配合不同的復康治療及長者運動，筆者更坐著電動輪椅體驗「大坑舞火龍」其場景真實度更教人讚嘆，猶如置身其中一樣！遊戲內容更有不同程度選擇，即使體弱、殘障或輪椅使用者都能享受遊戲帶來的樂趣。

嶄新沉浸式XR延展實境 康復治療培添趣味

Motive Force首席執行官兼創辦人曾俊雄Terence表示，其實公司早於2016年開始研發其沉浸式XR延展實境系統VirCube，將VR （虛擬實境）、及 AR（擴增實境）以及 MR （混合實境） 結合，讓用戶可進行虛擬混合實境互動訓練。長者、智障人士、殘疾人士、甚至有特殊教育需要人士均可利用系統裝置，進行革新的康復訓練，而目前更有100間機構包括社福機構、復康院舍、特殊學校、醫院以至不同學校及政府部門使用。當中更與醫院管理局社區復康中心的職業治療師合作，為傷健人士模擬使用輪椅的生活情況，協助他們建立信心，有助重投社區。

同時，香港各區的地區康健中心一直積極使用創新科技為有需要的市民提供疾病預防和篩查服務，而這套XR延展實境系統亦應用在一些的地區康健中心，譬如早前筆者亦到訪荃灣地區康健中心參觀，就發現他們亦添置了沉浸XR延展實境系統裝置，讓地區長者或有需要人士也能接觸到這個嶄新的多元康復治療訓練，以遊戲鍛練他們的手眼協調、肌能訓練、自理能力等，達至身心健康，多款場景設置亦令復康訓練變得有趣，甚至可以進行競賽，令復康治療倍添趣味。 遊戲涵蓋多個範疇，包括四肢訓練、專注力訓練、記憶力訓練及生活訓練。Vircube可收集用戶的使用數據並作分析，有助院職業治療師與物理治療師了解其最新情況，再提供相應復康訓練，革新了寓復康於娛樂的訓練模式。

沉浸式XR延展實境系統VirCube，將VR (虛擬實境)、及 AR(擴增實境)以及 MR (混合實境) 結合，讓用戶可進行虛擬混合實境互動訓練。長者、智障人士、殘疾人士、甚至有特殊教育需要人士均可利用系統裝置，進行革新的康復訓練。

XR延展實境系統亦應用到不同的地區康健中心，讓地區長者或有需要人士也能接觸到這個嶄新的多元康復治療訓練，以遊戲鍛練他們的手眼協調、肌能訓練、自理能力等，達至身心健康。

醫院管理局社區復康中心，透過沉浸式延展實境在1:1的像真空間的訓練過程中，訓練輪椅使用者掌握電動輪椅的操控技巧和空間感。( 圖片來源 : Motive Force Technology 原動力科技 Facebook )

科技結合教育培訓 體驗式學習成未來趨勢

除了應用在復康訓練外，這套沉浸式虛擬實境系統近年亦走進教室，增加學生的學習動機，有效引起學生的學習興趣，亦能加深對學習內容的記憶。老師可按學生程度調節內容深淺，自訂問題帶動學生討論，甚至可展現虛擬古代空間，讓學生們追隨詩人的腳步，細味作者詩詞中的含意，以融匯貫通，比傳統死記硬背方法更有效率地傳授知識，把校園打造成「沉浸式教室」。除此以外，虛擬實景系統亦應用到職業培訓上，其中一家航空公司早前亦使用虛擬實景系統打造1：1的虛擬機艙空間，讓空中服務員於安全的環境下進行不同情境訓練，訓練不同場景的應急技能，甚至透過虛擬實景熟習機艙設備，為工作做好準備。

從課室走到機艙，沉浸式虛擬實境的研發工作從來沒有停下來，Terence 笑說 ：「我們是科技公司，但是我們賣的不只是科技。」的確VirCube 跨領域多元化的模擬體驗是「以人為本」的設計，從使用者需要的角度設計，不停地打破現實規範，為不同年齡層、界別或能力人士提供多元化模擬體驗。

虛擬實景系統亦應用到職業培訓上，其中一家本地航空公司早前亦使用虛擬實景系統打造1：1的虛擬機艙空間，讓空中服務員於透過虛擬實景熟習機艙設備，為工作做好準備。

以科技影響生命 以認同感維繫團隊

科技發展一日千里，為人類帶來方便，但是對Terence的團隊來說科技更是別具意義，以科技影響生命，在研發不同的模擬體驗場景當中，他和團隊亦深受感動，其中最深刻的故事是來自一位患有自閉症的孩子。他每每出外時總是害怕登上扶手電梯，家長也束手無策，透過虛擬實境製造的電梯場景，在安全環境下模擬使用電梯，經過反覆練習一個月後終於成功克服心理關口，可以與家人一起外出逛街，看見孩子的進步以及家人的笑容，團隊及社工們都感到滿滿的成功感，也許這亦是科技的意義所在。

筆者認為要以科技影響生命，最重要是人與人之間的連繫，Terence團隊亦曾經幫助智障人士經歷一場生死教育，透過虛擬靈堂場景、撒骨灰預演一場「虛擬告別式」，對於對死亡不了解的智障人士來說十分重要，在社工及家人的陪同下，令他們明白及了解至親的離世，有助他們處理情緒，學習面對死亡。Terence 坦言這套沉浸式虛擬實境系統帶給團隊啟發與學習，團隊亦深受感動，這種對公司理念的認同感，同時亦成為維繫團隊重要的力量，令這套沉浸式虛擬實境系統成為別樹一格的「有溫度的科技創新」。

香港未來的發展藍圖中，智慧城市及本地科研十分重要，除了要凝聚創科人才外，更要發展「有溫度的科技創新」，科技未必冰冷，也能和人性一樣溫暖。就Motive Force Technology原動力科技團隊的奮鬥故事所見，以人為本的樂齡科技發展不僅是追求技術，而是應考量到能否連繫社會上需要幫助的人及回應他們的需求，這些才是決定該科技成功與否的關鍵因素。筆者明白到科技創新亦可與公司以至行業的可持續發展有莫大的關係，開發出更多的可能，而甚至是進展到ESG的範疇，才能打造美好共融的社會， 成為培養未來創科人才的重要橋樑。

Terence 坦言這套沉浸式虛擬實境系統帶給團隊啟發與學習，團隊亦深受感動，這種對公司理念的認同感，同時亦成為維繫團隊重要的力量，令這套沉浸式虛擬實境系統成為別樹一格的「有溫度的科技創新」。

筆者猶記得在去年樂齡科技博覽會中，最教人難忘的展位正是Motive Force Technology原動力科技所設置的沉浸式延展實境（Extended Reality），實境以1:1的沉浸式虛擬空間，當中「大坑舞火龍」其場景真實度更教人讚嘆

Motive Force首席執行官兼創辦人曾俊雄Terence和筆者分享他成立創科公司的初心，希望可以利用團隊的力量去回應不同社會人士的需求，提升他們的生活質素，甚至以科技影響生命。







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