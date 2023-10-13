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自今年初各國疫後復常和通關，各行各業的國際交流復常，安老行業也不例外，筆者在短短一年也曾參與幾個安老服務的深度遊考察團。在剛剛過去的九月下旬，筆者就與團隊到了日本進行為期五天的交流學習，不但舉辦了首次「港日照護食研討交流會」，與不同專業領域人士進行交流，更參觀安老院舍了解樂齡產品於日本的應用情況，另外，在香港長者產業聯會及生產力促進局的帶領下，連同筆者公司在內，共約15家香港企業首次以參展商身分出展日本國際福祉機器展（H.C.R.）年度盛事，這是疫情過後首次與各日本社福界專業領域人士聚首一堂，討論安老行業於這幾年間的發展與前景、困難與機遇，令這個夏天的「安老業界日本考察團」獲益良多。

「港日照護食研討會」: 日本跨專業協作 解決吞嚥營養及口腔問題

日本在照護食一直領先國際，早在20多年已經開始發展介護食品，隨著需求增加，現時吞嚥困難輔助食品於日本已經非常普遍，甚至在超級市場或便利店均可購買。香港近年照顧食文化開始受到各界關注及重視，而軟餐種類亦百花齊放，筆者與團隊早於四年前主辦 「帶領軟餐新潮流研討會」 中向業界推廣軟餐及經口進食的好處，為當時照護食文化帶來新的見解及突破，時至四年後的今天，當大家都對軟餐耳熟能詳之際，我們團隊希望為業界帶來最新的視野，藉住與日本軟餐商Food Care公司合辦「港日照護食研討會」分享跨界別專業團隊協作對長者營養吞嚥的重要性，更邀請到日本專業牙醫、機構營養師、社區營養師分享他們在機構以至社區如何從不同專業為解決長者吞嚥、營養以至口腔問題。 無論在日本或香港，這三個都是大部分長者面對的健康問題，而三者同時亦環環相扣。

講者之一的日本營養師江頭文江女士（Ms. Egashira Fumie）分享了日本居家安老同時患有吞嚥難的長者，均是處於「營養不良」和「存在營養不良風險」的狀態，為解決以上情況，日本於2000年起已推行營養師家訪計畫，在醫生或護理人員的要求下，營養師每兩週會前往患者的家中進行營養評估、進食及吞嚥功能評估，以及飲食習慣評估，然後制定營養護理計劃，透過定期的檢查和親自探訪，以提升長者的生活及飲食質素。

日本專業牙醫亀井倫子女士（Ms.Kamei Michiko）亦表示在吞嚥困難照護上，牙醫擔當著十分重要的角色。與香港不同，牙醫不但需要負責口腔疾病的評估和治療，更會為患者進行吞嚥評估、食物形式指導、如何服用藥物的指導。對於一些柏金遜症或中風的患者，亦會特別進行吞嚥訓練運動。最後亦提到在吞嚥困難患者的照護上，需要跨專業合作才可以提供完善的照護，日本正因有公共醫療保險和長期照護保險制度，才可以讓吞嚥困難患者在家中接受高品質的照護。

在討論環節中，參與研討會的香港業界同工都踴躍發問，不但對專業人士在社區角色十分感興趣，更認為香港應借鍳日本在跨專業領域中發揮各有專長，共同為長者吞嚥營養及口腔問題而努力！ 研討會最後以「港日軟餐試食」畫上完美的句號，港日兩地也提供了各具特色的軟餐試食包括壽司、燒賣及月餅軟餐。對筆者及業界同工而言，今次確是一個難能可貴的機會，藉著日本專業代表分享寶貴經驗和心得，藉此推動香港實行跨專業團隊協作，共建更完善的長者照護文化。

今次與日本軟餐商Food Care公司合辦「港日照護食研討會」邀請到日本專業牙醫、機構營養師、社區營養師分享日本在跨界別專業團隊協作對長者營養吞嚥的重要性。

研討會以「港日軟餐試食」畫上完美的句號，港日兩地也提供了具有特色的軟餐壽司、燒賣及月餅試食。

日本安老院舍善用樂齡科技產品 助患者復康及減輕護理人員負擔

是次旅程我們亦親身參觀日本當地院舍，了解他們如何應用樂齡科技產品以助復康進程及減輕護理人員負擔，這亦是疫情後首次開放參觀交流，雖然正值日本第九波疫情爆發，院舍都採取有限度參觀，但仍能了解日本這幾年間在樂齡科技產品應用上的趨勢及如何解決人手不足的困境，印象最深刻是參觀了一家位於東京中央區的安老機構- 特別養護老人ホーム新とみ（Tokyo's Shin-tomi nursing home）這家連英國衞生部長柏建熙（Steve Barclay）也曾於2023年5月到訪過的安老機構，以使用多達20種不同模式的樂齡機械而聞名，當天職員更展示了各式的康復訓練儀器、輔助轉移用品、睡眠及生命徵象監測、認知訓練和防遊走系統等，以減輕護理人員的負擔，不但令他們減輕勞損，更能有助專注在照顧層面上，而監測系統的數據亦能透過分析利改善長者生活質素。

特別養護老人ホーム新とみ（Tokyo's Shin-tomi nursing home）在西方傳媒得到廣泛的報道，顯然日本政府希望其能成為模範，而事實上日本政府亦一直在投資發展照護機器人，以填補預計到2025年將出現的38萬名專業工作者不足的缺口，行政總裁Mr. Kimiya Ishikawa交流時亦表示人與科技必須是相輔相成的，而重點在於如何利用科技改善現時的困境，如輔助長者自立、減輕護理人員清潔、搬扶轉移等體力勞動護理工作的負擔，而作為管理者亦要知道護理設施中的哪些工作可以被科技取代，更要考慮必要性、功能、可管理性、安全性、可靠性及引入後維修的成本等。日本作為「機械人大國」，一直以來都善用研發機械人的專業知識，以應對高齡人口不斷增加及勞動力不足的挑戰，而大眾接受程度亦較高，甚至會聘請退休的科技人員擔任科技督導員，教授員工使用樂齢產品，這亦是香港在應用樂齡科技上值得倡借鑒的地方，體現了人類如何與科技共存以支援新時代的護理文化。

( 圖左 ) 員工正在示範如何透過穿戴式轉移工具減輕照顧人員於進行轉移動作時腰部的負擔。

( 圖右 ) 把步行輔助系統加入長者復康訓練，紀錄數據更容易作復康訓練的評估。

首次參展安老業界年度盛事 香港本地安老產品衝出國際

這次日本旅程的一大重點當然是日本國際福祉機器展（H.C.R.），這個亞洲最大型的安老介護用品展覽，是安老業界的年度盛事！適逢今年為第50屆，同時象徵著日本國際福祉機器展跨越半世紀的影響力與前瞻性外，展覽中更匯聚了來自世界各地的安老用品及科技企業，而今年多達11個國家，約380家供應商參展。

筆者過往亦分享過上屆展會的所見所聞（安老業「朝聖」地！睇最先進樂齡產品！日本HCR國際福祉機器展：2大展館＋20個主題區！盤點10大必逛項目）， 一如既往筆者都會與團隊親身搜羅最新的樂齢產品，與不同供應商洽談甚至把產品帶到香港本地化，筆者參與日本國際福祉機器展（H.C.R.）已超過14年，今年的展覽卻是別具意義，因為在長者產業聯會及生產力促進局的帶領下，有幸能成為香港館中其中一位參展單位，並展出自家護理及生活輔助品牌予日本及東南亞的參與者，香港展館亦有不同的公司參與，劃分為醫、食、住、行四大主題，由智能睡眠健康監測儀到智能枴杖，以至智能發熱針織產品及軟餐，各產業都想透過是次機會把香港特色安老產品登上國際舞台，讓更多人認識了解香港安老產業的發展前景，從而帶來更多的機遇，眼見香港產業能於享負盛名的國際大型展覽中嶄露頭角，令是次考察之旅更添意義。

日本介護文化發展成熟，對比之下香港還是一名「初哥」，所以筆者與團隊每次都很珍惜學習的機會，借鑒不同專業領域、觀察市場變化、學習最新科技，希望每次都能為團隊帶來新的視野與啟發。筆者相信只要我們抱著開放的心便能迎來更廣的視野，而這亦是推動未來香港安老創新中重要的一環。

在香港長者產業聯會及生產力促進局的帶領下，筆者與團隊有幸在香港館展出自家護理及生活輔助品牌，希望讓更多人認識了解香港安老產業的發展前景，從而帶來不同的機遇

日本介護文化發展成熟，對比之下香港還是一名「初哥」，所以筆者與團隊每次都很珍惜學習的機會，借鑒不同專業領域、觀察市場變化、學習最新科技，希望每次都能為團隊帶來新的視野與啟發

在香港展館中展出自家護理品牌、浴室輔助用品及助行用品。希望透過是次機會展現香港長者產品特色，並與不同的日本供應商交流，從而能帶來不同的機遇







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