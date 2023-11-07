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肥仔也可以是潛力股！內地一名35歲男子曾重達264磅，擁有雙下巴及大肚腩；除了外貌猶如中年大叔，身體檢查更有逾20個項目不合格，屬於不少疾病的高危群組。直至有次他到醫院探望中風的父親時，眼見旁邊床位一名重達220磅、年僅40歲的患者，因喝酒致腦出血、躺在床上只剩下一邊眼球能動，深感震撼下決心減肥。最終，他在1年後減至156磅（約70.7公斤），成功變身型男。

大肚腩胖男因1事決心減肥

綜合內媒報道，廣東省一名網名為「明叔很認真」的35歲男子，在社交平台上分享減肥經歷。他透露自己身高1.84米，過去曾因極度嗜糖，體重最高峰時重達240斤（約264磅），接受身體檢查後更發現有超過20個項目不合格，屬於不少疾病的高危群組，

「最胖的時候頭暈、臉麻、肝區痛，有胰島素抗性表現，脖子也有黑棘皮。」

直到兩年前，當時33歲的事主突然失業，家中出現變故，身體亦開始出現健康問題，讓他萌生減肥念頭；不過真正令他決心努力減肥，是其後一次探病經歷。當時，他到醫院探望二度中風住院的父親，看見隔壁床位一名40歲、體重200斤（約220磅）的患者因喝酒導致腦出血，躺在床上大小便失禁、身體只剩下一邊眼球能動，令他深感震撼，從此下定決心開始減肥。

1年後減走109磅

「明叔很認真」透露，決心減肥第一件事就是調整飲食、開始戒糖，他開始戒掉所有含糖飲品、添加糖和甜食，並配合規律的居家運動，「決定開始控製糖以後，口味就變得越來越清淡，很純粹......把以前大量的垃圾食品上的開銷，用在雖少但有機健康的食物上，我認為是划算的。」

他又分享自己的極簡餐單：

「用清水燙，先下白菜，金針菇，海帶或裙帶菜，因為我喜歡軟一點的白菜，再放2/3顆品質好的丸子，開鍋後放牛肉卷，最後放生菜如果煮了蕎麥麵就不吃豆腐。放了鮮豆腐就不吃別的碳水了。」

另外，他分享口訣：

「每口想著，細嚼慢嚥瘦十公斤。每餐檢查，是否均衡，主食+蛋白質+蔬菜。每個星期，核實營養素是否缺乏，肉蛋菜魚，奶穀藻菌，周周輪得到。」

而血糖變得平穩，亦帶令他感到身體狀態有所改變，「1. 吃得少了卻沒以前餓了。2. 身上的肥肉會比較容易消耗一些。3. 飯後沒有以前那麼睏了。漸漸的身體感到輕鬆，脂肪的減少減輕了負擔，這種感覺真的太好了。胖的時候會覺得喘氣都累，現在有更旺盛的精力和體力來面對繁忙的日常生活。」

他坦言過程中曾遇到停滯期，一段時間體重都沒有往下降，但幸好得到妻子的支持和鼓勵，甚至為了他而學習製作減脂餐，假日又一起行山、做運動，最終成功在一年後減去99斤（約109磅），現時體重為141斤（約155磅）。他又提醒：「減脂只追求熱量缺口，不關注升糖指數，很難瘦。吃得少，不能亂七八糟的吃東西。」

減肥成功後，他不時會在社交平台上分享減肥前後對比照。驚人的差別讓不少網民驚訝，直指他從中年發福大叔變成型男，一下子年輕十幾歲般，「糖不僅胖，還會加速人體老化，皮膚老化」、「佩服你的毅力，我只想減10公斤，減了快8年了，越來越重！」、「向你學習」、「胖若兩人」、「所以每個胖子都是潛力股！」







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