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冬天天氣寒冷，頭髮生長速度變慢，也更容易脫髮！有台灣營養師指出，脫髮是人體自然新陳代謝現象，惟寒冷天氣除了會令頭髮生長速度變慢，也變得容易脫髮，想預防脫髮可以透過飲食和生活習慣調整作出改善，為此分享有助預防脫髮的6大重點。

冬天容易有脫髮問題

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中指出，冬天會連長髮速度變慢，也容易脫髮；不過其實脫髮情況是身體自然更新周期的一部分，根據美國皮膚科學會，其實每天掉50至100條頭髮實屬正常。

她續指，正常健康的人頭上都有約80,000到120,000條頭髮，每條頭髮毛囊都進行著一個生長階段和休息階段的循環，最終頭髮就會脫落。只要毛囊保持活躍並繼續長出新頭髮，這個周期就會一直重複。參考一份2017年的研究指出，每時每刻有達9%的頭髮毛囊處於休息階段，意味著有一小部分的頭髮準備隨時脫落。

預防脫髮6大重點

不過，程涵宇亦分享有助預防脫髮的6大重點：

補充足夠鐵質：鐵與氧氣輸送及利用有關，鐵不足會令正常頭髮的生長周期中斷，過往有研究發現，與沒有掉髮問題的人相比，掉髮的人頭髮鐵質含量往往較低；營養師建議進食鴨血、蜆、牛肉、紅莧菜等食物。

補充足夠維他命D：過往有研究發現，接近80%有脫髮問題的人都缺乏維他命D。維他命D能控制毛囊生長周期和毛髮角質的表現，與毛囊健康及頭髮生長有密切關係，其實只要每天曬20至30分鐘太陽，就能透過身體自行合成來以獲得大部分的維他命D；如果日曬不足亦可靠部分食物和營養補充劑作補充，例如三文魚、鯖魚、蛋黃、維他命D補充劑等。

補充足夠鋅：程涵宇表示，鋅可輔助數百種酵素作用，能修復和幫助頭髮生長，並維持毛囊的正常代謝，缺乏則容易造成毛髮容易斷裂、脫髮、禿頭與休止期脫髮（壓力性脫髮），建議進食蠔、蝦、瘦肉、板腱牛、南瓜籽等食物。

補充足夠蛋白質：充足的蛋白質是頭髮生長的必備條件，如果過度節食減肥，或會造成熱量及蛋白質缺乏，從而令頭髮生長異常，導致掉髮問題出現。程涵宇建議進食雞肉、豆類、海鮮等食物。

避免煙酒習慣：習慣性的煙酒習慣會導致頭皮皮脂腺分泌過剩，阻塞毛囊的營養供給，最終導致頭髮吸收不到養分而造成脫髮問題。

保持良好睡眠質素：程涵宇表示，睡覺時身體會修復長頭髮所需蛋白質及荷爾蒙，均是對於頭髮生命周期至關重要的因子，如果睡眠質素欠佳就容易造成頭髮稀疏及脫髮。







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