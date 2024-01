收藏文章

筆者在去年年底到荷蘭不同的項目了解當地安老的情況,當中更有幸親身拜訪國際享負盛名的「荷蘭失智村」 ,這個以擺脫傳統安老院的照顧方式而聞名於世的The Hogeweyk®,專業護理人員都飾演著美容師、超市員工、餐廳侍應甚至郵局員工等,在日常生活中看顧著長者,活像經典電影 《真人Show》(The Truman Show )的情節,但不同的是主角們在這個模擬市鎮內享受著真實「自在」人生。

荷蘭The Hogeweyk® : 人性化照顧 體現晚期認知障礙的自主生活

這個被譽為「荷蘭失智村」的The Hogeweyk®生活社區,佔地160,000平方尺,專為晚期認知障礙人士而設,分為住宅及生活社區兩個部分,分別有27座住宅,每個住宅可容納7人,共住了188位住客。在社區方面,筆者參觀社區時,覺得和外面的社區無異,除了有模擬荷蘭小區的道路和長輩熟悉的街道名稱外,就連超市、酒吧、餐廳、公園、小路,噴水池和電影院等都是以長輩熟悉的地標命名。

聽負責人的分享,他們更會因應188名住客的個人特質歸類為4種不同的生活模式,如傳統型為集中於傳統家庭生活,如以手作、家務、本地新聞等為主;城市型則較偏重於都市生活,偏好較多娛樂、朋友聚會甚至外出活動;藝術享受型則較為專注於享受藝術、大自然及美食;最後一類是高尚品味型,較為專注禮儀,喜歡歐式下午茶,社交生活比較內向。生活社區住宅的裝修及設置亦會配合這4種生活模式而有所不同,每位住客入住後,都會按生活模式分配入住合乎他們生活模式的住宅,這個人性化的安排能有效讓晚期認知障礙人士更融入和適應生活環境。同時,社區的特色是設有家務助理和護理員輪流支援認知障礙人士的日常生活。

不像一般安老院或長者中心舉辦的群體活動,The Hogeweyk® 生活社區設有35個興趣小組(Social clubs)讓住客自由加入。當中不同的小店如手工藝店、莫札特音樂室等都會自組不同的活動日程,目的是讓整個社區的長輩可以享用周邊的設施,自由選擇自己喜歡的活動。

佔地160,000平方尺,專為晚期認知障礙人士而設的The Hogeweyk®,有模擬荷蘭小區的道路和長輩熟悉的街道名稱,甚至連生活設施都是以長輩熟悉的地標命名。( 圖片來源 : https://hogeweyk.dementiavillage.com/ )

社區還設有35個興趣小組(Social clubs) 讓住客自由加入,長輩能自由選擇自己喜歡的活動,不像一般安老院或長者中心舉辦的群體活動。 ©Copyright 2015 Be Advice/De Hogeweyk/Vivium Zorggroep

在模擬市鎮 享受真實「自在」人生

The Hogeweyk® 的另一個特色便是在整個社區並沒有飯堂,而只有開放給探訪者共用的社區餐廳,全因機構相信每一頓飯都應由住客和其照顧者自行選擇及安排,所以每一天住客們起床後第一件事都會先擬定當日的餐單和準備食材,接著就由照顧者支援他們外出到社區內的超市購買日用品和材料,回家後與照顧人員一同準備。當然在模擬市鎮的生活中,住客不需要真的付錢,甚至有時候真的忘了付錢, 但是社區所有的設施也容許他們出錯,因為在這裡最重要是希望住客能到不同社區的場景參與生活日常,而且能安排自己餐膳的好處是每天住客都設有他們的目標與關於煮飯的話題,更能維持他們的健康及社交狀況。The Hogeweyk® 的照護模式同時亦體現了「自立支援」的重要性,不單從與住客的溝通交流之中,找到他們的興趣、想法、目標以提高他的生活品質,更讓他們做他還能做的事,甚至可能一起共同完成目標,過想過的生活。

記得筆者參訪當天正下著毛毛細雨,看到一位男住客在公園旁邊的長凳和義工坐著,他告訴筆者,他喜歡下雨天樹木散發的草青味道,並唱起和雨天相關的歌曲。當下筆者和其他參觀者也感覺到住客的自由和選擇。公園旁邊還有一個抽菸的小庭院,負責人說,他們都不會阻止住客抽菸,因為也是他們對生活的一種追求。The Hogeweyk® 把選擇人生的權利還給患者,由他們替自己選擇今天想怎麼過,這比起被當成是一個無助的患者,在這個被預設的模擬市鎮裡,他們可以做在平凡不過的正常人,筆者頓時發現在我們談及自主自立的同時,這裡還多了一份「自在」, 每個隨心所意的當下都能活出生命意義所在。

The Hogeweyk® 社區所有的設施也容許住客出錯,最重要是希望他們能到不同社區的場景參與生活日常,如去超市買東西準備當天的餐膳。(圖片來源 : https://hogeweyk.dementiavillage.com/)

從健忘到失能 有尊嚴地走過認知障礙之路

荷蘭The Hogeweyk®生活社區的出現無疑開闢了一種新的護理方式,為世界各地安老服務機構在認知障礙照顧上呈現出最真實的示範,同時帶來了反思及靈感。 在香港,長者在平均79-81歲,身體便開始出現一些不能逆轉的疾病,平均有約5年的失能階段。而認知障礙症更是現時全球每3秒便有1人確診,本港每10名70歲或以上長者便有1名患者,85歲以上患病比率更高達三分一。由最初影響處理較複雜的事情和記憶力,至影響日常生活、記憶、行為及思考能力;到後期出現失能情況, 由健忘走到失能,這段路對患者及照顧者而言並不容易,筆者在剛過去的樂齡科技博覽暨高峰會分享環節亦分享過「自立支援」的重要性,有助延長自主健康時段(health span)縮短失能時段(disabled span), 「自立支援」其實也是維持認知障礙患者尊嚴重要的一環,鼓勵長輩在能力範圍下照顧自己,如同The Hogeweyk® 生活社區官網上 “The Hogeweyk® - Normal life for people living with severe dementia “ ,讓自己能像正常人一般的生活著,對一位失能者來說,更會增加尊嚴與成就感,這樣比廷長壽命來得更有意義,記得考察團同行的一位護士同工與當地護士分享時,他們直言 : 如果一個人的生命到達終結時,他們不會刻意延長以維持他們最後的尊嚴。我們傳統的照顧模式正在轉變,筆者亦樂見不少同工有著同樣的理念,為著長輩晚晴的生活質素而努力,The Hogeweyk®生活社區的考察及體驗告訴我們,面對生命不能逆轉的情況,我該思考的應該是如何享受生命及活在當下,而且要活得有選擇及有尊嚴。

The Hogeweyk® 生活社區官網上 “The Hogeweyk® - Normal life for people living with severe dementia “ ,讓自己能像正常人一般的生活著,對一位失能者來說,更會增加尊嚴與成就感,這樣比廷長壽命來得更有意義。(圖片來源 : https://hogeweyk.dementiavillage.com/)

筆者很高興能到國際享負盛名的「荷蘭失智村」- The Hogeweyk®生活社區參觀,親身感受最真實的示範,同時帶來了反思及靈感。







