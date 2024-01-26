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智能手錶隨時救人一命！一名英國醫生日前在飛機上遇到一名婦人血氧含量過低，開始出現神志不清的情況。他借助Apple Watch監測婦人身體狀況，最終成功將她救回。

根據《BBC News》報道，43歲醫生Rashid Riaz於本月9日乘搭瑞安航空（Ryanair）班機，從英國伯明罕前往意大利維洛納。途中，機上一名70多歲婦人突然出現呼吸困難，機組人員立刻詢問乘客之中有否醫生可以進行急救；當時Dr. Riaz得悉情況危急，立刻上前幫忙。

借Apple Watch發現病因

Dr. Riaz憶述當時先用婦人的母語烏都語與她對話，但她沒有作出任何反應。醫生向婦人丈夫了解情況，得知她過往曾有心臟病史，立刻想到向機組人員借來Apple Watch，以內置用來追蹤身體健康的應用程式，觀察婦人的身體狀況，一測發現婦人的血氧濃度很低。

醫生一邊用機上的氧氣瓶為婦人即時供應氧氣，一邊用Apple Watch跟進婦人的血氧量變化，直到飛機抵達目的地。供氧後婦人很快就恢復過來，飛機降落後可自行步行下機，隨後在醫護人員的協助下再作進一步檢查。

醫生：飛機上應增設基本儀器

Dr. Riaz表示，這次經歷如「上了一課」，提醒大眾在危急時候善用隨手可得的日常裝置救人一命。他亦建議，航空公司應該在飛機上配備血壓計、血氧機、糖尿病檢測儀等基本測量設備，同時亦可新增急救醫生以應付任何生死攸關的危急情況，

「這次是運用自己日常所學及活用科技產品才能救人一命。」

心臟缺氧5大症狀

台灣心臟內科醫生林承箕曾在當地健康節目《健康2.0》中指出，心臟慢性缺氧非小問題，重則會導致百病叢生，因氧氣對於器官運作很關鍵。若身體有5大症狀，就需要留意血氧量，心臟可能已經缺氧。

● 胸悶、胸痛向左肩、左上臂放射

● 運動後心悸、氣短

● 天冷吃火鍋，出現胸悶胸痛

● 睡覺要睡高枕頭才不會感到胸悶

● 熟睡時會突然呼吸困難驚醒，坐起或站立才能緩解

吸管呼吸法 30秒自救

缺氧時可如何自救？牙科醫生趙哲暘在節目中教「吸管呼吸法」，只要用一支飲管就能夠改善缺氧情況。他示範先將長飲管剪短至手指般的長度，選擇飲管時直徑越細越好，以兒童飲料的飲管作標準。然後用嘴巴含着飲管一端，用鼻吸氣，再用口透過飲管呼氣。成個呼吸動作維持大概30秒至1分鐘即可舒緩不適。







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