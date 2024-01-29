29/01/2024作者:健康解「迷」
火鍋湯底大比拼！營養師分析32款打邊爐即食湯底熱量、鈉含量！邊款最高卡？每100克＝兩碗半飯！推介3款低脂健康之選
天氣寒冷，又到了打邊爐的季節。不過，市面上的火鍋湯底營養價值相差甚遠，當中更蘊藏健康風險，因此湯底的選擇十分重要。本報搜羅市面共32款即食火鍋湯底，並邀請Greenutss的營養師Kristen推介低脂低鈉的即食火鍋湯底，教大家如何食得更健康。
Kristen表示，大部分即食火鍋湯底的脂肪和鈉質含量較高，過多的飽和脂肪攝取會令身體製造更多壞膽固醇；而過多的鈉攝取會影響體内水與礦物質的平衡，導致體內水分滯留而出現水腫的問題。
本報搜集市面上共32款即食火鍋湯底，營養成分如下：
32款即食火鍋湯底卡路里+鈉含量比拼
李錦記 特濃沙嗲火鍋湯料包
脂肪：24.1g
鈉含量：3190mg
卡路里：328kcal
李錦記 川式麻辣火鍋湯料包
脂肪：9.4g
鈉含量：5870mg
卡路里：158kcal
李錦記 瑤柱海鮮火鍋湯
脂肪：7g
鈉含量：7720mg
卡路里：120kcal
Marusan 焙煎芝麻味噌火鍋湯底
脂肪：2.7g
鈉含量：720mg
卡路里：41kcal
Daisho 一風堂擔擔麻辣火鍋豚骨湯底
脂肪：3.1g
鈉含量：860mg
卡路里：49kcal
EBARA 擔擔芝麻鍋湯底
脂肪：17.8g
鈉含量：3080mg
卡路里：258kcal
海底撈 牛油火鍋底料
脂肪：70.6g
鈉含量：3783mg
卡路里：675kcal
海底撈 麻辣清油火鍋底料
脂肪：59.5g
鈉含量：3023mg
卡路里：612kcal
李錦記 秘製鹹菜胡椒猪骨火鍋湯料包
脂肪：1.9g
鈉含量：4380mg
卡路里：89kcal
低脂
李錦記 清雞火鍋上湯
脂肪：0g
鈉含量：9890mg
卡路里：90kcal
低脂
李錦記 黑胡椒豬骨火鍋上湯
脂肪：1g
鈉含量：8240mg
卡路里：90kcal
低脂
李錦記 豬骨火鍋上湯
脂肪：1g
鈉含量：8580mg
卡路里：90kcal
低脂
李錦記 麻辣鴨血豆腐配料包
脂肪：4g
鈉含量：575mg
卡路里：49.5kcal
非高鈉
史雲生 日式海鮮清湯
脂肪：0g
鈉含量：498mg
卡路里：8kcal
低脂非高鈉
史雲生 豬骨味上湯（澳洲版）
脂肪：0g
鈉含量：411mg
卡路里：8kcal
低脂非高鈉
Yamaki 日式雜錦火鍋鰯魚湯
脂肪：0g
鈉含量：560mg
卡路里：13kcal
低脂非高鈉
Yamaki 豚肉野菜鍋湯底焙煎芝麻味
脂肪：1.6g
鈉含量：640mg
卡路里：32kcal
低脂
Marusan 杏仁擔擔火鍋湯底
脂肪：1.1g
鈉含量：680mg
卡路里：22kcal
低脂
Daisho 一風堂赤丸豚骨辣味噌鍋湯底
脂肪：1.9g
鈉含量：740mg
卡路里：35kcal
低脂
Daisho 日式芝麻豆乳火鍋湯底
脂肪：1.1g
鈉含量：617mg
卡路里：26kcal
低脂
Daisho 壹番屋芝士咖喱火鍋湯底
脂肪：1.5g
鈉含量：785mg
卡路里：46kcal
低脂
Daisho 海鮮湯底滾豚肉用
脂肪：0g
鈉含量：747mg
卡路里：7.9kcal
低脂
亨氏清雞湯
脂肪：0.8g
鈉含量：465mg
卡路里：15kcal
低脂非高鈉
無老鍋 無老白湯鴨血
脂肪：0.6g
鈉含量：603mg
卡路里：16kcal
低脂
無老鍋 無老辣香鍋火鍋湯底
脂肪：0.6g
鈉含量：603mg
卡路里：16kcal
低脂
光商 日式雜錦火鍋湯底
脂肪：0g
鈉含量：645mg
卡路里：15kcal
低脂
EBARA 韓式泡菜火鍋海鮮雞湯底
脂肪：1g
鈉含量：3680mg
卡路里：89kcal
低脂
ICHIBIKI 長腳蟹昆布湯底
脂肪：0g
鈉含量：840mg
卡路里：7kcal
低脂
MORANBON 完熟番茄火鍋湯底
脂肪：0.2g
鈉含量：840mg
卡路里：24kcal
低脂
* 每100克計算
資料來源：Greenutss註冊營養師Kristen
Copyright ©《TOPick》、《晴報》
根據英國政府的標準，每100克食物含超過600毫克鈉即屬於高鈉食品。另外，參考食品法典委員會對低鈉食物的標準，食物必須符合每100克不多於120mg鈉的要求。世界衞生組織亦建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於一平茶匙食鹽)。
在31款湯底中，有26款湯底屬於高鈉，其中最高鈉的是「李錦記清雞火鍋上湯」，每100克湯含有9,890毫克鈉；而最低鈉為「IMAGINE有機低鈉走地鮮雞湯」。另外，最高卡路里的火鍋湯底為「海底撈牛油火鍋湯底」和「海底撈麻辣清油火鍋湯底」，每100克湯底就已有接近600kcal，相等於兩碗半飯的卡路里。
另外，Kristen推介3款低脂低鈉的火鍋湯底為相對健康的選擇：
健康之選
IMAGINE 有機低鈉定地鮮雞湯
脂肪：0.2g
鈉含量：48mg
卡路里：7kcal
低脂低鈉
史雲生 清雞湯（澳洲版）
脂肪：0.1g
鈉含量：376mg
卡路里：9kcal
低脂非高鈉
Marusan 相撲手鰹魚雞火鍋湯底
脂肪：0g
鈉含量：380mg
卡路里：10kcal
低脂非高鈉
* 每100克計算
資料來源：Greenutss註冊營養師Kristen
Copyright ©《TOPick》、《晴報》
以上3款火鍋湯底的脂肪含量都少於0.5克，根據香港食物安全中心對於低脂或不含脂肪食物的標準，這幾款火鍋湯底屬於不含脂肪食物的類別。其次，雖然只有「IMAGINE有機低鈉走地鮮雞湯」符合香港食品法典委員對於低鈉食物的標準，但其餘兩款的鈉含量都不超過600毫克，所以皆不屬於高鈉。加上，相比其他鈉含量不超過600毫克的火鍋湯底，這幾款的火鍋湯底的鈉含量更低。
如何選購火鍋湯底
Kristen表示，在選購火鍋湯底時，要注意營養標籖上的脂肪含量及鈉含量。火鍋湯底中的脂肪主要都是飽和脂肪，過多的飽和脂肪攝取會令身體製造更多壞膽固醇，而令膽固醇更容易沉積在血管裏面，導致血管內壁變厚、血壓上升和心血管疾病風險增加。
同時，人體需要攝取一定的鈉質以維持體内水和礦物質的平衡，但攝取過量的鈉會導致體內水分滯留而出現水腫。當血管因膽固醇積聚而變窄，過多鈉攝取會增加血管中的血液容量，嚴重的更會出現血壓上升，從而增加心血管壓力，令中風和心臟病風險大增。她又強調，患有心血管疾病、高血壓，以及腎功能受損的人士都應避免進食即食火鍋湯底。
進食火鍋3大建議
另外，在食用各樣食材的次序上著手都可以食得更健康：
● 先食菜後食肉。先食菜可以讓人有一定的飽腹感，避免因為飢餓感而過量進食，導致攝取超出身體所需的熱量。
● 食完肉後避免再進食菜。大部分的即食湯底的脂肪和鈉質含量較高，而肉在湯底中烹煮會釋出油脂，如果再放入菜，菜就會黏附湯底中大量的脂肪。當進食這些吸滿湯的食材時，會令身體攝取更多湯底中的脂肪和鈉質。
● 加入水分稀釋和避免飲用湯底，以減少脂肪和鈉質的攝取。
轉載自: 晴報
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