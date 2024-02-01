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民間偏方多無醫學根據，胡亂嘗試後果可大可小。浙江寧波一名60歲劉姓婦人多年來飽受三高問題折磨，早前向一名「神醫」打聽到可以靠喝水來稀釋治療，在半日內狂灌7升水，結果導致水中毒及低鈉血症，緊急送院後搶救3日才終於撿回一命，脫離危險。

據內媒《寧波晚報》報道，劉婦多年來一直深受高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病困擾，平時需要每周到醫院報到，並為了控制各項指標而注意飲食禁忌，令她感到生活失去許多樂趣。日前她在老家遇到一位村中「神醫」，對方聲稱水是生命之源、能夠治療百病，只要劑量足夠，就可以稀釋血糖和血脂，解決糖尿病和高血脂等問題。

聽信偏方的劉婦隨即購買7升礦泉水，分別加熱及煮成紫菜湯，在半日內全部喝下；即使喝到最後已明顯感到噁心、頭痛及全身乏力，甚至出現嘔吐，仍堅持將水全部喝完。她喝完水之後很快陷入昏迷，被丈夫發現後緊急送往寧波市醫療中心李惠利醫院。

由於劉婦當時已神志不清，急症科應診後立即將她送至深切治療部（ICU）搶救，並接入呼吸機。經檢查發現，劉婦的血鈉只有113mmol/L（正常範圍為135至145mmol/L），屬於嚴重的低血鈉症，其體內電解質正處於失衡狀態，亦即俗稱的「水中毒」。

對此，該院ICU當值醫生葉恭杰解釋，過量飲水導致水中毒後，過剩的水分子會滲透過細胞膜進入全身各處細胞內，而腦細胞則首當其衝；腦細胞的水腫會導致顱內壓升高，輕則出現頭痛、噁心、嘔吐、乏力等症狀，重則昏迷甚至危及生命。

劉婦經過2天的治療後，排出近7,000mL的尿液，血鈉亦上升至接近正常水平，神志逐漸清醒；到了第3天，她終於成功脫離呼吸機，精神狀態亦明顯改善。醫院ICU病區二主任董縐縐提醒，過快及過量飲水會危及人的生命，成人每日的飲水量以1.5至1.7升較為合適，並且最好分成少量多次飲用。

6類人須限制每日飲水量

台灣營養師張家祥曾提醒大眾，有6類人必須限制每日飲水量，不能遵循1天1,000至2,000毫升的飲水量，避免容易出現水中毒低血鈉症，包括：

1. 水腫

2. 腹水

3. 心臟衰竭

4. 腎臟病

5. 營養不良

6. 內分泌失調

資料來源：台灣營養師張家祥

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

6個階段喝水量計算公式

台灣營養師林俞君曾在Facebook專頁「好食課」中發文表示，不少人都會以「渴不渴」當作喝水標準，但是不口渴並不代表喝夠水。她續指，近期不少醫生等專業人士都強調茶、湯、果汁、嗜好性飲品、咖啡、酒精等液體，甚至連食物中的水分都能讓身體吸收到水分，所以嚴格來說攝取這些食物、飲品都算「喝水」。

她指出，其實想喝足一日需求一點也不難，但是要知道人體在不同階段都有不同的喝水量，而大家可以利用「各年齡層每日飲水需求量計算公式」來計算自己需要喝多少升的水量：

1歲以上（10kg以下）

體重（kg）x100ml

（以9kg幼兒為例就是900ml）

1歲以上（10kg以上）

（體重-10kg）x50+1000ml

（以16kg幼兒為例就是1300ml）

6個月-1歲

（接觸副食品後）

喝水量最多不超過體重（kg）x30ml

（以7kg嬰兒為例就是210ml）

7-12歲（20kg以上）

體重（kg）x 50-60ml

（以25kg兒童為例就是1375ml）

13-18歲青春期及19歲以上成年人

體重（kg）x 30-35ml

（以50kg女性為例就是1500ml）

65歲以上

體重（kg）x 30-35ml

（以50kg女性為例就是1500ml）

資料來源：營養師林俞君好食課

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