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美斯在香港無落場風波未平！觀眾憤怒大叫「回水」、政府官員公開講話表達失望，連外國媒體也大肆報道！當事件仍然鬧得熱哄哄時，球王美斯連同國際邁亞密球員已於昨日（2月6日）抵達日本，當大家在討論美斯抵日的神情不一樣時，有沒有發現美斯手上依然拿著一個特別的茶杯？與在香港落機時一樣！原來他手持的是他最愛的瑪黛茶，翻查相片，他經常茶不離手，究竟瑪黛茶是甚麼茶，令美斯愛不釋手？

在香港停機坪大合照時，仔細一看也見到美斯手上拿著瑪黛茶。

（圖片來源：Inter Miami CF @ X）

當抵達日本時，美斯依然對瑪黛茶愛不釋手。

（圖片來源：Inter Miami CF @ X）

南美洲名物瑪黛茶需用特製飲管飲用？

對於球王美斯而言，最愛的飲品不是名酒，而是南美洲名物—瑪黛茶！不只在飛機上要喝，在社交媒體上，也可看到他在日常生活中有很多與茶杯的「合照」！瑪黛茶Mate與其他茶飲不一樣，並不需要用茶壺沖茶，大家會將茶葉直接倒在杯內，然後用特製的隔茶葉飲管來喝，通常幾口就能喝完，然後再沖水直到無味為止。

很多阿根廷人當瑪黛茶是日常飲品，不過每個人沖製的方法也會因個人喜好而不一樣，有人會放糖，亦有人會加果汁等。不過沖製方法十分講究！根據瑪黛茶全球中文健康資訊網，首先將茶葉放滿三分二個杯，然後用手蓋着杯口，輕輕上下左右搖動，試圖用掌心把茶葉中的塵埃黏出。然後把杯微微傾斜，倒入少許冷水，先讓杯底的茶葉凝固，再把飲管放在茶葉的傾斜面上，最後用熱水沿着飲管把杯注滿。飲瑪黛茶的水不能太熱，約攝氏65至75度，阿根廷的電熱水壺就有個專煲瑪黛茶飲用水溫度的調校掣。阿根廷人對沖茶如此細膩，就知道瑪黛茶非浪得虛名！

（圖片來源：Envato）

至於茶杯亦不是一般的玻璃杯，市面上有林林種種為瑪黛茶而設的茶杯，有木製、玻璃製、塑膠製等，在阿根廷的街頭不難買到，而美斯一直用到的茶杯估計是木製，作為球王的粉絲，可以跟隨他買一個沖茶！

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