收藏文章

幾年的新冠疫情，讓人普遍關注到主要透過空氣傳播的呼吸系統疾病，包括流感、支原體、腺病毒、合胞病毒等引發的肺炎，其中同樣會導致咳嗽、氣促等症狀，甚至致命的慢性阻塞性肺病 （Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, COPD）卻較少人會留意。

根據醫管局的資料顯示，慢阻性肺病（COPD） 是一種無法治癒，而且病情會不斷惡化的慢性疾病，全球發病率正持續上升。2007年，COPD是全港第5大殺手病，今時也是全球第6大致命疾病，病人更需要長期住院。

慢阻性肺病包括肺氣腫和慢性支氣管炎，會損害肺部和氣管，並阻礙病人呼吸，主要症狀是咳嗽、痰多和氣喘，症狀也可能會突然惡化。

（圖片來源︰envato elements）

慢阻性肺病雖無法根治，但及早求醫卻可提高治療成效，而不吸煙或戒煙亦有助預防疾病。如果為非吸煙人士，患上COPD的風險因素包括：在兒童期有肺部感染的病歷、哮喘、二手煙、廚房油煙 ; 因工作關係（例如在地盤工作），長期吸入灰塵，以及可能導致COPD的基因突變等。

口腔細菌致肺病

不過，近日一項研究發現，慢阻性肺病新增了另一個看似無關的風險因素：口腔疾病。美國微生物學會（American Society For Microbiology）期刊上月發表了一項由內地四川大學進行的研究，研究員在動物模型中已證實，牙齦病原體透過增加引致肺炎的細菌，啟動了肺部免疫細胞，直接加快COPD的發作。

牙齦病原體是引發牙齦炎的主因。顧名思義，牙齦炎是牙齦組織發炎，屬牙周病初期，都是由口腔衞生不佳所導致，追本溯源，慢阻性肺病同樣與口腔健康有關。

美國紐約史坦頓島大學醫院（Staten Island University Hospital）胸肺醫學重症治療總監基爾肯尼（Thomas Kilkenny）博士表示，以上研究顯示，如牙齒護理得不好，會導致口腔細菌進入肺部，引發細胞激素過多，造成慢性發炎，並干擾肺部正常的結構。

牙周病引發糖尿 ？

許多人不會意識到口腔衞生會與慢阻性肺病有關。美國紐約州立大學石溪醫學院（Stony Brook Medicine）胸肺科專家、內科教授、石溪公共衞生計劃核心成員埃德爾曼（Norman Edelman）教授表示，雖然吸煙、明火煮食等都是慢阻性肺病的主要病因，而7 成的COPD病例更是由吸煙引起的，但對餘下那3 成風險，大家又可掉以輕心嗎？

正如埃德爾曼說，牙周病其實也是糖尿病和心臟病的風險因素。雖然這項研究可能會為慢阻性肺病的治療帶來突破，但畢竟那仍十分遙遠，他忠告大家，最好還是照顧好自己的口腔及牙齒的健康。

（圖片來源︰envato elements）

龍年伊始，大家除了密切留意熟悉的呼吸系統疾病之餘，也要加深認識慢阻性肺病，並保持牙齒潔淨、口腔衞生，剔除COPD的風險。

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動