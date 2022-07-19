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香港氣溫持續高企，加上陣雨連連，刺熱的陽光再照射地面，蒸發水氣，大家幾乎每都都像焗桑拿，而這些「濕」氣、「熱」氣容易入侵人體腠理毛孔。適逢長夏主時之邪為濕邪，濕邪困脾，使人體內濕氣積聚，繼而出現疲倦乏力、四肢沉重、頭昏腦脹、腹脹口臭、大便黏、多頭油面油等等。當身體長期處於勞累沉重狀態，除了運動，很多人傾向選擇針灸、拔罐、推拿等中醫保健養生形式放鬆身體。其實，刮痧可能更適合夏天排毒！今期有註冊中醫賴寶運醫師爲大家示範正確刮痧方法及注意事項。

袪濕排毒簡便見效快

賴醫師指出，刮痧是非常方便、安全，且見效快的袪濕排毒保健療法。刮痧工具方面，一般選用邊緣光滑的瓷器片，現代則以樹脂、矽膠等現代材料所製成的刮痧工具。先蘸油（精油、薑油、艾油等皆可）均勻在皮膚表面塗開，在確定的體表部位，輕輕向下順刮或從內向外反覆刮動，刮時要沿同一方向刮，腕力要均勻，刮至出現紫紅色斑點或斑塊為度。刮痧一般約20分鐘左右，以各人能耐受度爲佳。

影片由受訪者提供

治療作用廣兼養顏

賴醫師表示，長夏最重要的是排濕毒，刮痧確實有很多好處，有助行氣活血排毒驅邪、祛風降火、祛濕去熱、舒筋活絡、消除疼痛，在各個疾病領域都有相應的治療作用。面部刮痧更有養顏美容的功效。

緩解疼痛

頸椎病、肩周炎、落枕、頭痛、腰酸背痛等，可以透過刮痧緩解疼痛。原理在刮痧可以刺激局部血液循環，行氣活血、舒筋活絡、讓疼痛明顯的減輕；對莫名的周身痠痛更是有效。

排毒減肥

刮痧能使加快血液循環，提高新陳代謝率，讓毒素自然排出體外。手腳冰凍，平時代謝緩慢的人士，或者想要減肥都可以選擇刮痧。

刮痧要注意甚麼？

賴醫師提醒，刮痧時應避風和注意保暖。因刮痧時汗孔開泄，如遇風寒，可通過開泄的毛孔直接人裏，引發新感。治療刮痧後，宜飲杯熱水，加速代謝產物的排出。刮痧後，等到皮膚毛孔閉合恢復原狀後，一般約3小時左右方可洗澡。刮痧同時保持情緒平靜，忌食生冷、油膩之品。

不宜刮痧人士

● 有嚴重心腦血管疾病、肝腎功能不全者

● 孕婦

● 皮膚有創口者

● 凝血功能障礙者

註冊中醫賴寶運

香港註冊中醫師賴寶運，香港浸會大學中醫學學士、澳洲皇家墨爾本理工大學健康科學（中醫）學士，為跌打骨傷專科醫師。成長於中醫世家，賴醫師並師承跌打骨傷中醫師陳炳照近十年，臨床經驗豐富，博古通今，擅長內科、針灸及推拿等多種傳統中醫術。







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