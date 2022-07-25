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近日天氣酷熱，但無阻熱愛運動的人士外出活動。有心臟科醫生提醒，炎熱天氣和運動均會提高心跳率，兩者並行將加重心臟負擔，令本身患有「三高」或心臟問題者承受更高風險。如因體溫升高而出現頭痛、頭暈或視力模糊、肌肉出現抽筋等情況，便應盡快為身體降溫，避免熱力進一步傷害身體。

黃銘豪

心臟科專科醫生黃銘豪表示，人體正常體溫是37度，若體溫超過40度以上可導致中暑；而體溫每上升1度，每分鐘心跳便會增加10下，提高心臟的血液輸出量，「正常人是每分鐘5至6公升，運動時會比靜止時高3至4倍」。

他又指，夏季時炎熱天氣將令血管擴張，進一步增加血液輸出和協助散熱。他引述美國一項研究指，只要外在環境氣溫每上升華氏9度，心臟病發風險便會增加5%。

感頭痛眼矇即停運動

陳藝賢

香港心臟專科學院前院長陳藝賢亦說，體溫介乎38度至40度已屬不正常，他指這段期間是中暑前的「熱衰竭」，如心跳速度過快，除會提高心房顫動的機率，更可導致「惡性心跳」，即心室跳動出現異常，嚴重時可導致心臟停頓並因此猝死。

此外，體溫過高也會損害心臟的細胞和肌肉，血壓可因而急降並導致「心源性休克」或心臟衰竭。

夏季戶外運動，醫生建議運動前約20至30分鐘先飲300至500毫升水，之後每半小時也要補充水份。

陳續說，酷熱天氣下進行戶外活動，如感到體溫升高至不適，包括出現大量流失水份、頭痛或頭暈、視力模糊等，應馬上停止運動，並盡快進行降溫和補充水份，以防心臟及其他器官進一步受熱力損害；如要散熱，除可直接飲水或向身體淋水外，亦可在頸、額頭或腋下放置已濕水的毛巾，幫助降溫。

黃銘豪認為，夏季進行戶外運動最重要是選對時段，他建議在清晨或黃昏進行，避免在正午至下午3時，因為這時段太陽最猛烈；另外，運動前約20至30分鐘，先飲300至500毫升水，之後每半小時也要補充水份。

運動時要定時補水

至於心臟有問題的人士，更應注意自己的運動量，如有監測心跳的儀器，運動時的心跳水平宜維持在「目標心跳」（即220減年齡數字）的7至8成，以60歲人士為例，運動時最高心跳不應超過128下。











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