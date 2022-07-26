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酷熱天氣下，中暑風險大增，不少人會飲水降溫。但有急症科醫生表示，熱衰竭起因之一為攝取過多水份，稀釋了身體中的鈉質含量，影響中樞神經系統，嚴重者會出現四肢抽筋，提醒勿「狂灌水」，每小時要控制攝取量不多於6杯。

梁兆琮

港大臨床醫學學院急症醫學系臨床助理教授梁兆琮表示，因高溫影響的熱疾病，包括熱痱、熱水腫、熱痙攣，一般在補充水份、冷卻、肌肉按摩後可得到改善。如戶外氣溫高，因人多、站得久及缺水引起的「中暑」，會出現血壓低、大量出汗、反射性心跳加速等問題，同樣經休息亦可痊癒。

飲太多水致鈉質偏低

但他指，較嚴重的中暑為熱衰竭，主要在炎熱環境下體力透支，身體流失的水份，多於攝取的水份，患者可高燒達38至40度，出現頭痛、作嘔作悶等症狀；而另一熱衰竭起因，則是相反，因攝取過多水份，致鈉質偏低，患者未必會發燒，但可影響中樞神經系統，嚴重者會出現四肢抽筋，臨床上需抽血檢驗鈉水平，並補充鈉質。

而最嚴峻的中暑情況為熱射病，他指，高燒可達40度以上，呼吸加速，引起全身炎症、中樞神經系統功能障礙、彌散性血管內凝血等，較典型患者為長期病患及長者，由於身體出汗功能減弱，當有戶外活動時，無法排汗中和體溫；而由戶外勞動或活動引起的熱射病，則主要集中在年輕人。

每小時勿飲多於6杯

他稱，夏天需要適量攝取水份，由於大腦對脫水有延遲反應，一般身體流失的水份多於體重的2%以上，才有口乾感覺，故戶外活動必須每小時分段飲用3至4杯水，同樣不應「狂灌水」，每小時控制攝取量不多於6杯。







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