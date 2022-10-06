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隨著天氣慢慢變冷，很多胃腸功能不好的人，一到了天冷就犯病。進入秋冬季節，人體新陳代謝速度下降，很多人的脾胃處於疲勞狀態，此時如頻密進補便會加重脾胃負擔，導致消化功能紊亂。

中醫認為，胃腸功能不好，多因脾胃虛弱引起。脾胃虛弱者，最怕寒冷。很多人在天冷常會出現胃痛胃脹、腹瀉、噁心嘔吐等症狀，主要就是胃氣失和引起。

胃有多重要

《黃帝內經》中說，人體的臟腑、經絡以及四肢百骸均需要胃的消化功能予以滋養。所以中醫常說：「存得一分胃氣，保得一分生機。」胃氣足，則人體才能吃得好吸收好，才可以提升身體健康程度；再重的病，只要還能吃飯，就有生機。胃氣足，身體才會好，養胃護胃便須從日常做起。

養胃誤區

養生，首要注意養胃。但坊間一些養生法，卻墮入養胃誤區，養胃不成，反而加重了脾胃負擔。

誤區一：脾胃不好，須禁辛辣

研究發現，低濃度的辣椒素會增加胃黏膜的血流量，刺激胃黏膜合成和釋放前列腺素，而前列腺素是促使胃黏膜癒合的重要因數，有利於胃黏膜的修復；能夠阻擋有害物質對胃黏膜的損傷；其中如大蒜，就能夠消滅胃内的幽門螺旋桿菌。

但高濃度的辣椒素會刺激胃腸黏膜，尤其刺激糜爛、潰瘍面，不利於胃腸黏膜的癒合；而且高濃度的辣椒素會促進胃腸蠕動，易腹痛、腹瀉。

正確做法：胃病患者可以適量食用微辣食物。

誤區二：肉類不好消化，多吃素食

一般人會把胃病原因歸咎於吃肉太多、蔬菜太少，因此，對於已經出現腸胃不適的人，多會建議多吃蔬菜或者只吃蔬菜。其實，素食中相對低的蛋白質，反而會加重胃的負擔。

蔬菜中的膳食纖維分為「可溶性」和「不溶性」。可溶性膳食纖維比較柔和，對胃腸刺激小，適合腸胃功能不好的人。但不溶性膳食纖維對腸胃刺激較大，粗糙、不易消化，在胃內停留時間較長。如果腸胃功能不好，儘量少吃那些「筋」多、富含不溶性膳食纖維的食物。

補充膳食纖維也並非多多益善，過量時（每天超過75克），便有機會引起胃腸脹氣，尤其腸易激綜合症患者、兒童和老人更為明顯。攝入過多膳食纖維還會影響鈣、鐵、鎂等礦物質的吸收。有些食物產氣很多，如豆類、番薯、土豆、板栗等，進食過多會消化不良而加重腹脹。

正確做法：胃腸不好者，宜多進食魚類，少吃肉類，適當進食蔬菜水果，但不要進食酸度、甜度較高或含豐富單寧的水果如柿子、山楂、棗等，腹脹者要注意少吃產氣食物。





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誤區三：胃病患者須少食多餐

對於已經出現胃糜爛、潰瘍的患者，都會叮囑要少食多餐。但其實，食物一旦進入胃內，就會對胃黏膜造成刺激，促使胃酸以及胃蛋白酶分泌增加，對胃糜爛、潰瘍無益。

正確做法：胃炎、糜爛、潰瘍患者的飲食應注重定時、定量，避免饑餓和飽餐，不要過分強調少食多餐，這樣才有利於胃糜爛、潰瘍的癒合。對慢性胃炎尤其消化不良、胃下垂的患者宜少量多餐進食。

誤區四：粥養胃，胃病患者多喝粥

過去的觀點認為，胃不好的人飲食要以稀飯為主，容易消化。現在研究則發現，稀飯沒有經過咀嚼，無法與唾液相攪拌，得不到唾液中的澱粉酶的初期消化。稀飯水分較多，到達胃內後，容易稀釋胃液，更影響消化。並且，稀飯容量大，進食後胃內壓力增高，更容易促使胃食道反流。另外，稀飯由於提供的熱量較少，不僅令人體常處於饑餓狀態，導致營養吸收不足，更不利於胃部疾病的恢復。

正確做法：胃腸不好時宜進食鬆軟的米飯，燒飯時比平常多放些水就可以了。但急性腸胃炎發作時可進食幾天米粥，每餐需新煮的粥，能減輕胃腸負擔，補充嘔吐腹瀉丟失的水份。

誤區五：牛奶能養胃

在不少人的想法裏，喝牛奶能夠中和胃酸，對消化道潰瘍有幫助。其實，喝牛奶反而會促進胃酸分泌，比平時多30%，而胃酸過多是胃病的主要原因之一。牛奶中的乳糖容易引起腹脹、腹瀉，尤其國人乳糖酶缺乏者較多。因此，食道炎、糜爛性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍患者等胃酸過多的患者以及喝牛奶後腹脹腹瀉者，都不宜在胃部不適時喝牛奶止痛。

誤區六：胃不好多喝生薑水

大家都聽過喝生薑水能夠暖胃，因此，一旦出現胃部不適，很多人喜歡喝一杯生薑水，但這種做法偶爾一次還行，不能長期使用。因為生薑屬於刺激性食物，若胃病患者大量飲用生薑水會刺激胃黏膜，並分泌過多的胃酸，反而加重胃部的不適，引發胃痛等症狀。

只有平時大便溏薄，進冷食或腹部受涼後腹痛甚至腹瀉的患者，即中醫所謂的胃寒患者，而又沒有明顯胃黏膜炎症、糜爛、潰瘍者，可以適當飲用生薑紅糖水暖胃。





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誤區七：胃不好，少喝茶

對於胃炎、糜爛、潰瘍的病人，醫生都會建議患者不要喝茶，特別是濃茶，因為茶多酚會刺激胃黏膜；尤其新的綠茶內茶多酚含量較高，對胃刺激更大。但是並非所有的茶都不能喝，發酵茶類如普洱茶、紅茶，因經過深度發酵，茶多酚相對較少，對胃反而有一定幫助。切記不要空腹喝茶，更要避免喝濃茶，因為濃茶茶鹼，對胃黏膜有一定的刺激作用。





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誤區八：燒心、胃熱病人用冷飲解決

出現胃灼熱或燒心症狀時，很多人會喜歡喝一杯冷飲來緩解症狀。其實，胃灼熱或燒心是由於胃黏膜炎症、潰瘍使胃酸分泌過多或胃酸反流入食道內之故。

胃熱時喝冷飲，水份會稀釋胃液暫時緩解胃熱的症狀，但冷飲中的糖份會刺激胃酸分泌；喝水過多會增加胃內壓力更易反流而損害食道。冷凍飲食會誘發胃腸痙攣，使胃黏膜缺血，不利於胃黏膜的修復，嚴重的甚至導致腹痛。

正確做法：胃熱或燒心時，喝少量的溫開水，能暫時緩解症狀，又不會造成對胃的損害。但應該就醫，在醫生指導下服用合適藥物。

誤區九：蘇打餅乾養胃

蘇打餅乾中和胃酸的作用和普通饅頭麵包差不多，甚至還不如烤過的饅頭片和麵包片，因為烤製後形成糊化層可以中和胃酸、抑制胃酸分泌，起到保護胃黏膜作用。另外，酥脆的蘇打餅乾油脂含量都在20%~30%，而且因為要加入「蘇打」，即碳酸氫鈉，所含的鈉鹽也很高，少吃為妙。

胃病，要治養結合，當心養胃不成反而更傷胃！

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