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本港有約12萬名青光眼患者，其中七分之一因而失明。目前延緩病情的一線治療以眼藥水為主，但有眼科專科醫生指，長期用眼藥水可引致眼乾等不適。有研究指，選擇性激光小梁成形術（SLT）效果顯著又安全，有效降低青光眼患者眼壓約2至3成，且逾7成人在療程後3年，毋須再接受其他治療。

眼科專科醫生希望青光眼患者能多認識SLT治療，勿因誤解而抗拒療效理想的治療方案。

中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授、眼科專科醫生陳培文解釋，青光眼通常源於眼球壓力過高，令視神經與視網膜神經纖維受損所致。雖然病情不能逆轉，但若能及早降低眼壓，仍可避免視神經進一步受損，穩定視力。

長期用眼藥水 或致眼乾眼紅

傳統上初期青光眼患者會用眼藥水為一線治療，但陳指長期使用眼藥水可引致眼乾、眼紅、藥物敏感等，加上患者需長期每天用藥，故用藥依從性或不高，對療效和生活質素構成一定影響。

其實治療青光眼還有其他選擇，SLT激光治療正是其中之一，惟不少患者對SLT有誤解而卻步。陳解釋，SLT屬非入侵性治療，透過使用短脈衝低能量激光，刺激眼睛引流系統中的特定細胞，改善其功能並降低眼壓。過程僅需數分鐘且不傷眼，即使有機會要重複接受治療亦毋須擔憂。

逾7成人術後3年 毋須其他治療

港大臨床醫學學院眼科學系臨床副教授、眼科專科醫生蔡雅君引述英國研究指，逾7成接受SLT治療的青光眼患者，在治療後3年，毋須再接受其他治療已能維持目標眼壓；且對比接受眼藥水治療組，SLT組的病情惡化程度較低，需接受手術的人亦較少。本地5年回顧性研究亦發現，SLT能有效降低患者眼壓約2至3成，可見SLT成效理想和安全，亦有助節省醫療成本。她希望患者能多認識SLT治療，勿因誤解而抗拒療效理想的治療方案。







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