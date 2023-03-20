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我今天想為大家介紹一個強大的家族，它就是維他命B雜。這個家族實力非常雄厚，但卻因為太低調而經常被忽略。此家族由八大元老掌舵。分別是：

（1）B1（Thiamine）：分解糖質、保持路的中樞神經和手腳末梢神經健康，缺少了會令人疲倦。

（2）B2（Riboflavin）：促進脂肪質代謝、分解過酸化脂肪質、促進細胞再生、是想減掉脂肪不能缺少的元素，缺乏了會容易產生口內炎／口角炎。

（3）B3（Niacin）：是糖質、脂肪質代謝必須的元素, 缺少了皮膚會有糙皮病（pellagra） 、腸胃虛弱、神經衰弱等問題。

（4） B5（Pantothenic acid）：幫助體內增加好的膽固醇、製作自律神經傳達物質必須元素、增強免疫抗體、協助代謝脂肪質、糖質和蛋白質、幫助身體抵抗壓力，缺少了容易經常感冒。

（iStock圖片）

（5）B6（Pyridoxine）：能有預防脂肪阻塞肝臟的功能、防止脂肪肝、能舒緩女士月經前的情緒起伏、肩酸和腰痛等症狀。

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（6）B7 （Biotin）: 又稱為維他命h，促進代謝，在維持頭髮和皮膚健康扮演非常重要的角色，能夠預防白髮和禿頭。

（7）B9（Folate）：它是與維他命b12共同具有造血的功能、具有DNA、 RNA的合成作用、能促進身體的細胞分裂、發育和成長，是維持紅血球、細胞的新生和預防貧血必須的養份，不足的話容易形成惡性貧血和口腔炎。

（8）B12（Cobalamin）：和B9共同協力產生紅血球、維持神經細胞的健康機能、也是幫助肌肉和神經運動的能源。缺乏B12會容易還有惡性貧血、疲倦、頭暈、悸動、鬱悶、呼吸困難／氣促等問題。

八大元老各有任命，但它們在整個家族裏，也有共同的責任：就是它們都有給人體能量的功能，亦協助身體內老舊廢物的新陳代謝，而且能合成腸內的細菌。

這麼重要的一個家族，其八大元老又一個都不能少，個個都是絕世好B，這個家族無疑是人體必需有它助陣的皇牌；但有趣的是，維他命B雜理論上在很多食物可以找到，人體的腸道益菌本應也可以有製造維他命B的能力，但為甚麼都市人體內最缺乏的就是維他命B呢？下回分解。







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