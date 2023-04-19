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口罩令撤銷，大家都紛紛脫下口罩，呼吸自由的空氣！不過正值轉季兼流感高峰期，每逢喉嚨乾涸、打乞嗤、流鼻水，心裏面都有疑問：究竟是感冒、流感初起，還是「中招」染上新冠肺炎？究者普通感冒、流感同新冠肺炎三者的傳播途徑、病徵有何不同？一齊睇落去！

不少人會混淆感冒與流感，現時還多了一個新冠肺炎！但其實它們在疾病種類、病因及病徵都略有不同。大家可以從這些方面，幫助分辨自己是患上哪一種病，不過生病最重要都是求診，切勿胡亂為自己斷症及服藥！

流感通常一群人同時感染？

每逢轉季，天氣時熱時冷、時晴時雨，大家又會出入冷氣地方，這時候就很容易生病。感冒與流感都是由病毒引起的傳染性呼吸道疾病，但病徵並不是由病毒引起，而是由感染引發的免疫反應所致。流感是由流行性感冒病毒引起，主要分為甲型、乙型和丙型。在香港，甲、乙型最為常見，每年的一月至三月或四月，以及七月至八月為感染高峰期。

感冒由200多種不同的病毒引起症狀，其中鼻病毒最為常見。患者大多會因著涼、淋雨、疲勞過度及免疫力下降，加上感染病毒而患病。而流感病毒會透過飛沫傳播，所以通常都是一群人同時感染！政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，大家長期戴口罩，很少接觸常見的呼吸道病毒，例如流感等，一旦除下口罩，可能會受這些病毒感染。如果大家留意到身邊的人，例如在辦公室，發現很多咳嗽、抹鼻水的聲音，就要提高警覺，按情況及需要，看看用不用重新戴上口罩保護自己喇！

（圖片來源：unsplash）

而新冠肺炎，經過3年多的抗疫，發現新冠肺炎大流行與天氣並無太大關係，即使經歷了3個春夏秋冬，亦無阻病毒不停變種。以現時最常見的Omicron為例，此病毒大多以空氣傳播，感染者可以透過咳嗽和打噴嚏傳染他人。另外，接觸帶有病毒的物件、表面或者握手，再觸碰眼睛及口鼻，都有機會感染！所以即使現時防疫措施放寬，都不要掉以輕心「周圍摸」！

（圖片來源：unsplash）

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