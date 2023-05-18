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口罩令撤銷多個月，大家是否已經脫下口罩，重現笑容？不過，走在街上，見不少人仍然戴著口罩，有的因為生病，或擔心感染病毒而繼續戴口罩，有些人是習慣了，有的則可能是因為一種心理現象—「容貌焦慮」。口罩就如安全網，可以遮蓋自己的樣子，不過甚麼程度才算有「容貌焦慮」？一旦情況嚴重會變成一種心理病嗎？即睇臨床心理學家分享！

3年口罩令加劇「容貌焦慮」？下半張臉的瑕疵好難遮？

口罩可以遮蓋臉上大部分儀容，臨床心理學家吳桂生博士觀察到經過幾年戴口罩的習慣，不少人都覺得在日常生活或是與人交談的時候，戴著口罩會比較舒服。其實「容貌焦慮」並非一種心理病，只是一個心理學的術語，吳桂生指：「對自己容貌感到焦慮的人會對自己的儀容某一部分不滿，十分擔心別人對自己外表的想法、經常會找人確認自己的樣子有沒有瑕疵等，但實際上並無不妥」。當戴上口罩，大家都只露出眼睛和額頭，兩部分的瑕疵都比較容易修飾，例如用瀏海遮蓋前額、戴眼鏡遮住黑眼圈等，變相大家的焦點都不會太集中於臉部缺點。相反，下半部分的臉包括口、鼻、牙齒等，連下顎都會看得出，這些外貌上的不完美都較難修飾，因此對於有「容貌焦慮」的人而言，口罩就如一個安全網，讓他們比較自在。

（圖片來源：unsplash）

吳桂生稱，其實有「容貌焦慮」的人大多缺乏自信心，平時亦十分在意別人的看法，日常生活中亦比較容易緊張、焦慮。有部分中年女士更會經常記掛自己年輕時的外貌，希望用盡辦法回復青春。他分享曾有一名30多歲女患者本身比較焦慮，從小到大都對自己的眼皮感到不滿，10多歲時已開始使用雙眼皮貼，如果不把這小工具帶出門或已用光，便會感到不安。另外亦有一個中年女士一直都不太滿意自己的外表，持續進行多種醫學美容，口罩令撤銷後，她更加在意自己的樣貌，希望用更多方法使自己變得更漂亮。

如何分辨自己是否「容貌焦慮」？

當你在照鏡時，有沒有曾經覺得自己的臉上很多瑕疵？一時有雀斑，一時有痘印，不過吳桂生鼓勵：「人有一點焦慮是人之常情，亦是正面的，例如出席隆重場合前，都會選一套整齊的西裝，整理好髮型等」。不過，假如你對外貌的焦慮十分嚴重，亦非常頻密，例如匯報前一晚因擔心儀容而失眠等，就可能是「容貌焦慮」。吳桂生指現時未有一個標準的評估，但當大家懷疑自己有容貌焦慮時，可以參考幾條問題，看看自己是否有這樣的情況出現！例如當拍照時感到焦慮、與別人聊天時擔心自己臉上有瑕疵、擔心別人會對自己的容貌有負面評價，以及擔心伴侶會因自己的外貌而離開自己等。

有「容貌焦慮」但不自知，日趨嚴重怎麼辦？心理學上有一種病稱為「軀體變形障礙」，患者會過度關注自己的身體，並將缺點放大。舉一例子，有患者長期覺得自己的左右臉頰並不對稱，有「大細面」的情況。事實上，人的外表並不會完美及完全均稱，即使臨床心理學家等醫護團隊與他拿出兒時照片及現時照片作對比，可能只有不足1成的不對稱狀況，但患者仍然會放大缺點，堅稱自己的臉滿有瑕疵。如果「容貌焦慮」變得愈來愈嚴重，就可能會患上軀體變形障礙。

（圖片來源：unsplash）

吳桂生指「容貌焦慮」並沒有一個時限指標，未能以口罩令撤銷多久仍戴著口罩來判斷，例如日本人即使未有疫情前仍有日常戴口罩習慣。在香港而言，過去幾年因疫情肆虐，已改變大家對健康與衛生的認知，戴口罩可能是保障身體健康，因此日後戴口罩與否未能作「容貌焦慮」的準則。但當懷疑自己遇到「容貌焦慮」，使內心有擔憂時，亦不妨先找朋友傾訴，學習面對自己的焦慮，向信任的人講出自己的難處，幫助自己接受這些不安感。假如不放心將心事告訴身邊人，亦可找輔導員或臨床心理學家傾訴，說出自己的憂慮。吳桂生強調面對「容貌焦慮」最重要的是停止比較，因為與人比較永遠都會看到自己的不足，大家應該多發掘自己的優點，建立自信心，避免被「容貌焦慮」所困擾。如果焦慮影響生活，吳桂生說可以鎮靜劑幫助他們紓緩焦慮的情況，但「治本」才是關鍵。很多有「容貌焦慮」的人大多缺乏自信，只要幫助他們重新建立自信，他們對外表的追求亦減少。

其實人的外貌並不代表一切，適當地整理自己的儀容，可以令他人或自己感到開心，但人無完美，有時自己在意的缺點，在他人眼中可能是微不足道！希望大家都能在其他方面發掘到自己的長處，不再把焦點只放在外表上，終有一天可以自在地脫下口罩，以自信的笑容示人！

臨床心理學家吳桂生博士







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