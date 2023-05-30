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年僅28歲的阿榮，經常受到頸部疼痛及頭痛的困擾，差不多兩三個月便會找我一次處理他的頸痛，但這一次的頸痛在治療後仍有一小部分未能處理，更甚的是每天早上也有頸梗膊痛的問題，最痛的位置在枕骨下方的兩側處，症狀嚴重時會擴散至後枕和魂囪（音：魂精，即太穴附近）處，他既沒有受傷或其他先天病史，但是長期使用電腦、手機，且因為身高1.85米令他在一般家具及使用電腦的姿勢甚為不佳，造成後頸部筋膜緊繃。

透過X光和MRI檢查後，沒有頸椎退化或椎間盤疾患的問題，也沒有手指麻痛、上肢無力的症狀。觸診發現，在兩側的枕神經分支處有明顯疼痛，且與頸部因工作相關而過度彎屈而導致症狀加劇。治療上略為有效，但在一星期的問題，我還是請他帶同他常用的枕頭過來，看看是不是關係到枕頭之上。

脊椎從人體背面觀察應是成一直線的，若從側面觀察，脊椎於頸椎及腰椎位置應分別有一個天然的生理弧度，提供減壓、避震及活動的功能。 枕頭十分重要，如果選擇不適合自己的枕頭，一覺醒來容易頸痛、腰痛，甚至影響睡眠質素或失眠，更會引致不同健康問題。

「這個枕頭的高度不太適合你呢！」當看到阿榮帶來的兩個枕頭, 「兩個也不合適, 「第一個太鬆軟了, 不足夠承托，而另一個則是高度不足, 而承托力足夠的。」

「這兩個枕頭也不是我的，第一個是太太不要的，我拿來用，而另一個則是這陣子頸痛的時候，我問別人借的。」阿榮大概因為要省錢才出此下策。

枕頭太低只會令頸部扭向一側。（圖片由作者提供）

加入毛巾予以調節，頭頸胸椎的彎曲度減少。（圖片由作者提供）

再經過調節, 令頸背成一直線。調節只是一個單的方法，還要在平日的睡眠習慣入手，根據肩膊的闊度及頸背的厚度作準則。（圖片由作者提供）

枕頭種類多多，對成人來說，枕頭物料並非最重要，重點是枕頭高度與當事人的睡姿有密切關係。枕頭過高，會改變正常的頸椎生理弧度，同時頸部就會懸空，得不到任何的支持，因此頸肩肌肉變得拉緊，令頸椎周圍韌帶勞損，影響椎間關節功能，容易引起頸椎問題，出現肩頸痛、手麻痹等徵狀。這個症狀亦與電腦、平板電腦、無線電話的過度使用有關。

枕頭太低則會引起頸部後仰的問題，諸如頭痛，如何保持頸部肌肉及脊椎的健康，是一個重要的課題，定時休息、伸展、強化肌肉，倘若出現疼痛症狀，盡快進行醫學檢查及進行治療。

至於因為要省錢而用上別人的舊枕頭的話, 那就未免因小失大了。







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