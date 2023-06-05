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慣性便秘的人，外在通常「有跡可尋」，皮膚一定不好，通常面部色素暗啞灰沉、易有痤瘡、暗瘡和濕疹，而且會有口臭和體臭或體酸的味道。這是可想而知的，因為糞便長時間滯留腸道，不停發酵腐爛卻不能排出體外，就會產生大量毒素。所以，有心幫助皮膚病患者（尤其是濕疹）根治問題的醫者，一定會（1）了解患者的腸胃狀況，包括排便問題；以及（2）幫患者舒緩／舒解症狀時，必定會同時治理其腸胃／腹腔神經叢（solar perplex）／中醫所説的中焦問題，不會只頭痛醫頭，腳痛醫腳。

有些患有便秘的朋友會服用瀉藥去解決問題。一般西醫會開的藥是草餅、Dulcolax瀉藥 （透過刺激大腸蠕動去幫助病人排便）和 Fleet Enema（浣腸灌腸劑）等。偶然便秘有不舒服之感，需要藥物幫助去即時解決問題，是無可厚非的，但要明白，那是治標不治本，若一個人長期依賴外來藥物去解決問題，久而久之，反而（1）瀉藥長期吃得多會失效，漸漸會走上一條需要加大分量的不歸路；和（2）過量用藥會導致結腸失去彈性，逐漸地令「腸子愈來愈笨」。

中藥方面，亦不能自行亂服，要考慮到（1）體質和（2）便秘類型。例如「實秘」的人通常是「燥熱底」和「食肉獸」，經常口舌生瘡和舌苔黃厚。 但「陽虛便秘」的人跟「實秘」的人之體質剛剛相反，陽虛的人怕冷、夏天也會手足冰涼、愛喝熱水、舌苔白厚、肚子摸上去是涼涼的。

同樣是便秘，但醫治方式大相逕庭。處理「實秘」，中醫通常參考張仲景的胃承氣湯（下藥最輕）、小承氣湯或大承氣湯（下藥最重），方子裡面最常出現的大黃、芒硝是大寒之物，亦有枳實（微寒），可想而知，若用這方於陽虛的人身上，如同靠害。醫治陽虛便秘，應用肉蓯蓉，溫性得來亦能潤腸通便。而有些朋友不理自己體質就到坊間自行購買成藥，可能會愈食愈多，我認識有病人吃瀉腸藥吃到中氣下陷。

有些標榜「瘦身」、「減肥」的產品在大藥房售賣，有些是在消費者不知情之下，加添了瀉藥，最普遍是用上番瀉葉（Senna alexandrina），因它帶輕瀉用效，令使用者誤以為一味瀉下去就會瘦，那是非常不美麗的誤會。很多時，我眼見到的，那些服用者沒有瘦下來，但卻出現缺水、流失電解質、容易疲累、虛弱、頭暈的情況， 過量攝取番瀉葉亦可能會導致黑腸症（melanosis coli）。

處理便秘問題，要視乎嚴重程度和便秘「年資」，愈嚴重和年資愈久，需要的時間亦按照比例上較長，但輕度和中度便秘，我見過一段時間後已能逆轉／改善的個案，下回分享。







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