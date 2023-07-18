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夏日炎炎，穿搭上盡量放輕鬆，外出時或許都會轉穿涼鞋，讓足部可以保持清爽不焗促！不過涼爽歸涼爽，涼鞋的承托力或許比波鞋低，加上大多數人都不會連襪子穿上，選擇不合適的涼鞋隨時有損足部健康；會有哪些影響？即睇消委會分析，兼學識點揀涼鞋、塗潤膚露保護雙足！

穿涼鞋步行太耐會腳痛甚至扁平足？

雖然大家都很喜歡穿涼鞋的清爽感覺，但當你知道當天要走「萬里路」時，最好放下涼鞋，換上波鞋！消委會報告指出，足部有3個由骨組成的足弓，包括內側縱弓、外側縱弓和橫足弓，略似一個三角形，稱為「足底拱頂」，和相關連的肌腱及韌帶一起支撐身體。一般而言，涼鞋的鞋底偏薄，在足弓位置沒有足夠承托力，所以容易導致腳痛。腳痛事小，部分人因為受遺傳影響，例如肌腱天生較軟，又或者後天因素，如肥胖、受傷或長期步行姿勢不正確影響，令支撐足弓的肌腱及韌帶出現鬆弛，長遠無法支持良好的足弓形態，如果長時間穿承托力低的涼鞋走路，就容易出現「扁平足」。

（圖片來源：消委會）

後加鞋墊有助增強足弓承托力

容易腳痛或扁平足患者就不適合穿著涼鞋？非也！香港醫學會代表骨科專科醫生鄭沛霖指出，扁平足患者使用「後加鞋墊」可以增強足弓承托力，只要選擇一對具備良好鞋墊設計及形狀的涼鞋便可減少腳痛機會！另外，大家可以在選擇涼鞋時揀選足弓承托一體化內置的鞋，觀察一下涼鞋與腳底的接觸面是否完全平坦，假如不是完全平坦，即在腳掌位有承托設計，亦可令足部在穿涼鞋時更舒適。

（圖片來源：Unsplash）

注意腳部施用力量和步幅

大家在著涼鞋時，有時會發覺腳步不及穿波鞋時穩陣，好像隨時會「拗柴」。不過鄭醫生指這沒有相關的臨床統計數字證實，但腳著地時，其實是一個重心轉移過程，而穿著不同的鞋，都對腳掌和腳跟產生不同的影響。舉個例，穿著跑鞋與涼鞋跑步，腳掌經鞋底和地面之間的互動也不同。因此穿著不同功能的鞋時，應該注意調節腳部施用的力量和步幅，不應用同一方法走路。

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