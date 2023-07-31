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不少人在疫情後仍受長新冠困擾，部分人仍會持續咳嗽，提到中醫治療咳嗽，除了服用中藥或針灸治療，有註冊中醫師指，耳穴壓豆法亦是其中一種治療方法。

註冊中醫師張慧

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師張慧指，耳穴即是耳廓上的穴道。耳廓是人體相對獨立外在的器官，雖僅佔人體總面積約1%，卻分布有90多個穴位，對全身器官組織都有相應特定的反應區。

刺激穴位 疏通經絡增免疫力

據《黃帝內經‧靈樞》記載︰「視耳好惡，以知其性」，即通過觀察耳廓形態、色澤、皮疹、脫屑等變化，可初步了解臟腑功能狀態。張指，中醫認為「耳為宗脈之所聚」，十二經脈皆通於耳，人體某一臟腑和部位生病變時，可通過經絡反映到耳廓相應刺激點上，經常刺激可疏通經絡，增强免疫力、血液及淋巴循環。

中醫用「王不留行籽」來刺激耳廓上的穴位或反應點，該方法稱為耳穴壓豆法，即按壓耳穴令局部產生熱麻脹痛等感覺，通過經絡傳導，調整氣血功能，促進陰陽平衡，從而達到治療的效果。

中醫利用「王不留行籽」來刺激耳廓上的穴位或反應點，稱為耳穴壓豆法。

咳嗽日久 可影響其他臟器

張續說，咳嗽病因分外感及內傷兩大類。肺為嬌臟，易受六淫侵襲，且主皮毛，肺與皮毛皆受邪氣，使肺氣上逆，發為咳嗽，故《河間六書‧咳嗽論》云︰「寒、濕、燥、暑、風、火六氣，皆令人咳。」而《素問‧咳嗽》亦有指︰「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也……五臟之久咳嗽，乃移於六腑……五臟六腑之久咳，皆聚於胃，關於肺。」說明除外感外，咳嗽日久可影響其他臟器，其他臟器生病亦可引起咳嗽。因此可針對病因病機，通過辨證論治選取相應耳穴來治療咳嗽。

治療咳嗽的耳穴有肺、氣管、內鼻、脾及腎等，貼上王不留行籽後用手按壓，每次30至50秒，每日5次以上，以增强療效。耳穴亦可聯合其他療法如穴位敷貼、天灸、針灸、拔罐等提高療效。







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