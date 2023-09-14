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濕疹問題困擾不少港人，原來成年始爆發濕疹會更難「斷尾」。有皮膚科專科醫生指出，成人濕疹患者發病多源於外在因素，例如接觸致敏物質，併發「主婦手」、「汗皰疹」等接觸性皮膚炎，或因壓力、天氣等引致面部、頸部或手部皮膚出問題，加上年紀愈大，皮膚愈易流失水份，有患者在60、70歲時始首次出現濕疹。由於成年人受限於工作、生活需要，難以避免接觸致敏原，加上免疫系統已固定，一般較難根治濕疹。

皮膚科專科醫生林嘉雯

成年人爆發濕疹成因，原來與幼童截然不同。皮膚科專科醫生林嘉雯指，濕疹可出現在任何性別及年齡人士身上，惟兒童患濕疹主要屬過敏性皮膚炎，以異位性皮膚炎佔最多，多數出於遺傳原因，例如天生帶有過敏基因致病，患者多數伴隨鼻敏感、哮喘等共病。至於18歲或以後才爆發的成人濕疹，在港亦很常見，除了部分人因異位性皮膚炎引致，更多是受外在因素，如接觸外在敏感原或刺激原，誘發免疫系統失調。

林舉例，如壓力大、天氣轉變劇烈均會影響皮膚狀況，若接觸到刺激性物質，如洗碗液、清潔劑等，亦容易導致出現「主婦手」、「汗皰疹」等接觸性皮膚炎。另外，有吸煙習慣或有家人吸煙者，因接觸到空氣中的香煙污染物，亦會刺激皮膚而誘發濕疹。

免疫系統成熟 成人濕疹屬長期性

成年人生活壓力較大，令濕疹很容易復發。

她續指，成人濕疹一般屬長期性，較難「斷尾」，主因與成人免疫系統已長成，皮膚屏障不像兒童每隔數年便有大變化相關，「加上年紀愈大，肌膚愈易流失水份，便會容易令濕疹復發。」她指，曾有病人到了60、70歲始首次爆發濕疹，而且不少人誤會濕疹是「自幼已有」，即使發病亦掉以輕心，有人全身出現紅腫，甚至出現細菌感染、紅皮症致需入院，才知事態嚴重。

林嘉雯補充，因成人濕疹多數因接觸引起，面部、頸部的皮膚最易出事，而手部、關節位置出現濕疹也很常見。部分出汗量多、工作壓力大，及戶外工作者均屬高危人士。

工作需要 或難避免接觸致敏物

治療方面，主要是避免接觸刺激物，同時要用凡士林等潤膚保濕，以加強皮膚屏障。另外，除了塗類固醇藥膏外，亦可使用口服系統性藥物、免疫系統抑制劑等藥品，惟成年人因工作及生活需要，難以避免接觸致敏物，且生活壓力較大，故很容易復發。







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