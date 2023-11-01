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53歲資深演員彭皓鋒昨晚（30日）公開透露今年7月確診直腸癌，正考慮應否做腫瘤切除手術，擔心要切除肛門並終生使用糞袋。有醫生指出，不少病人因永久造口的後遺症而對手術卻步，因而錯過治療的黃金機會，其實現今新治療方法已能避免切除肛門。另外，即使切肛留下永久造口，其實只要學習正確護理方法，也能游水、去旅行等過正常生活。

彭皓鋒曾經在TVB演出過多套電視劇集，表示今年7月開始感到身體不適，照腸鏡發現一個約5厘米腫瘤，其位置非常接近肛門，病情已屆第二、三期，正考慮會否做手術切除腫瘤，如做手術或需切除肛門，餘生都要使用造口袋，而確診後因食量大減，體重在數月內由210磅跌到約170多磅，他亦談及對家人的擔憂。

新治療法免切肛門

直腸癌屬大腸癌，根據醫院管理局香港癌症資料統計中心數字，2020年本港共有5,087宗大腸癌發病個案，發病率及死亡率在十大癌症之中位居第二，僅次於肺癌。

臨床腫瘤科專科蔡國強醫生曾指出，針對第一至三期直腸癌的根治方案，標準治療需透過手術切除直腸，部分人更可能需一併將肛門切除，除了全身麻醉風險外，設下臨時或永久造口的後遺症，亦往往讓病人卻步，有病人亦因而錯過治療的黃金機會。但本港近年新引入三維近距離放射治療，可更準確及安全地施發70Gy至100Gy的放射劑量到腫瘤處，直接殺滅腫瘤，不需造口。

蔡醫生透露，當中有別於傳統以X光定位，技術可配合立體掃描（CT）影像導引，以準確勾出腫瘤與周圍正常組織及器官位置，即可在不需全身麻醉下，將儀器導入病人體內，再透過導管直接在直腸病灶表面施放放射性物質，距離近至僅於腫瘤1至2厘米範圍內施放較高劑量，且不會傷害直腸周邊如小腸和膀胱等健康組織，減低療後失禁等機會之餘，患者以往因電療後嘔吐、肚瀉等副作用亦不再復見。

他續稱，據加拿大研究顯示，在配合外電及近距放射混合治療後，2年內成功控制率可達73%，遠比只接受紓緩形式的外電治療2成高，為身體難以承受手術的長者或長期病患，甚至恐懼「切肛」的病人提供另一項新選擇。

切肛後正確護理不阻日常生活

不少病人都擔心傳統治療將肛門切除後，永久造口會留下後遺症而影響生活，根據醫管局資料，只要學習正確使用和護理方法，對於病人的日常生活不會有太大影響。

Q.手術後會影響工作嗎？

經休養讓體力恢復後，便可以回到工作崗位。但應避免舉太重的物品，以免引起疝，若有需要可與醫生商量。

Q.有造口可以游水嗎？

一般運動例如游水、跑步都不會有太大影響，不過劇烈運動如打拳、舉重就應該避免。

Q.旅行有何要注意？

坐車、乘飛機或乘船都不會對造口構成任何影響，但謹記要帶備充足用品，並放在隨身行李以便及時更換。

Q.有造口會否阻礙夫婦行房？

只要另一半接受，兩人互相協調，就可有正常的性生活。

Q.有造口要戒口？

有造口的病人不需戒口，均衡飲食則可，但謹記在嘗試新食物時不要一次過進食太多，另外也可注意以下飲食習慣：

● 多吃新鮮蔬果；

● 少吃難消化食物如冬菇、髮菜；

● 少吃產生大量氣體及氣味濃烈的食物，如蕃薯、洋蔥、蒜、芹菜、咖喱、腐乳等

直腸癌4大徵狀

外科專科醫生劉卓靈表示，早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘亦曾指出，一般大腸直腸癌罹患初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、即早篩檢治療：

本港醫管局資料指，大腸癌的成因仍然未明，但據統計，以下類別的人士較易患上大腸癌：

● 年過50

● 家族中有人患過大腸癌

● 本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉

● 長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足

● 體重超標（BMI體重指標超過25）

● 飲酒過量

● 吸煙

● 極少運動

至於預防方法方面，良好的飲食習慣、適量的運動和適當的篩選檢查可大大減低患癌機會。







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