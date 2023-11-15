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頭痛症狀不容忽視！英國一名16歲少女因劇烈頭痛求醫，醫生診症後發現其心跳極快，惟其他指標正常，故認為只是普通感冒，建議她回家休息。未料3日後少女仍感到不適，入院不久後便陷入昏迷、病情急轉直下，數小時內器官開始衰竭，翌日宣告不治。其母無法接受噩耗，要求發起調查，最終確認死因為鏈球菌腦膜炎。惟少女求醫時未曾出現腦膜炎典型症狀，醫院進行檢查時亦未見異常，因此未能發現醫生存有任何醫療過失。

綜合外媒報道，英國蘭英格蘭開夏郡（Lancashire）16歲少女Isabel Kate Connolly-Wellock，今年3月28日時因劇烈頭痛到當地診所求醫。醫生為其進行檢查時，發現她心率飆升到139bpm，但未有發現其他異樣，因此判斷為普通感冒，建議回家休息即可。

病情急轉直下 3日後不治身亡

惟Isabel事後情況未見好轉，雖頭痛稍有改善，卻出現頸部疼痛及眼瞼下垂問題，遂於3月30日上午9時40分再次到診所求醫，惟醫生仍堅持症狀無異。結果，Isabel數小時後病情急劇惡化，診所醫生見狀急叫其母將女兒送往急診室。

Isabel抵達醫院不久情況便急劇惡化，不足5分鐘便於候診區失去意識，醫生立即將其送入深切治療部並施打抗生素。可惜當晚9時，Isabel體內多種器官出現衰竭，插喉後仍持續惡化，最終於3月31日晚上12時20分不治。

驗屍官：未發現醫生有醫療過失

Isabel母親無法接受噩耗，要求發起調查。上周三（8日）阿克靈頓市政廳公布調查結果，指驗屍報告證實Isabel死於鏈球菌腦膜炎（Streptococcal Meningitis），而死者生前未有出現敗血症跡象。

醫院深切治療部顧問醫生指出，Isabel病情極不尋常，坦言未見過任何人「惡化得如此之快」；而Isabel入院時未有出現腦膜炎常見的皮疹或對光敏感症狀，送入急診室進行電腦斷層掃描（CT Scan）時，亦未見腦部腫脹等症狀，因此驗屍官認為事件中，未發現醫生有任何醫療過失。

B型腦膜炎雙球菌可致嚴重疾病 佔本港病例逾50%

腦膜炎可以由多種病原體包括細菌、病毒和真菌引發，而腦膜炎雙球菌感染屬於細菌性腦膜炎。它包含最少13種不同血清型，其中6種包括A、B、C、W、X、Y型都有機會引致嚴重疾病，於本港又以B型腦膜炎雙球菌的感染比例最高，共有超過50%。

豬鏈球菌感染病徵+高危人士

除此之外，鏈球菌亦可經動物感染，引發腦膜炎。據香港衞生防護中心資料指出，豬鏈球菌感染是由豬鏈球菌引起的動物傳染病，人類感染豬鏈球菌個案主要發生於成年人，是通過直接接觸而傳播。細菌通常是當處理受感染豬隻或其他動物、生的豬肉或其他豬產品時，經破損的皮膚傷口進入人體，但亦有可能經進食或通過黏膜而傳播。

此病最常引致腦膜炎，病徵包括發燒、頭痛和嘔吐，亦可引致皮下出血。少數情況下會出現敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。常見的併發症是失聰，而且大多是永久性的。

而潛伏期主要由數小時至兩星期不等，以下為感染豬鏈球菌的高危人士︰

高危感染豬鏈球菌人士

1. 飼養豬隻人士

2. 於屠房工作人員

3. 負責處理和運送肉類的人士

4. 售賣鮮肉人士

5. 廚師

6. 免疫力較弱的人士，包括已切除脾臟者、糖尿病患者、癌症患者、酗酒者

資料來源：衛生署







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