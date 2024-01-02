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正式踏入2024年，新年要有新景氣，首先要有健康！相信健康強壯的身體就是勝利人生與財富的一部分。根據中醫養生理論，冬天是人體「進補」的重要季節，俗稱「補冬」。冬季進補固然重要，但是也不能盲目進補，要補得恰到好處，不可過偏。補之太過，反而會導致氣機壅塞，出現胃脹腹脹。所謂「冬季進補，來年打虎」，今期分享冬季進補食療與大家一齊進補。

進補前注意事項

● 進補前先調理脾胃：

「脾爲後天之本，氣血生化之源」，將水穀轉化為精微，再轉輸到全身各臟腑組織。要使補品發揮最大作用，還要先調理脾胃，使脾胃能夠消化吸收所進補的食材。

● 有外感不能進補：

當在感冒時進補，尤如抱薪救火，外邪不能袪散，反之令邪氣困於體內。這就是中醫常說的「閉門留寇」，輕則感冒難癒，重則感冒傳裏。

● 進補應因人而異：

人體的虛證又有氣虛、血虛、陽虛、陰虛之別，進補食材和中藥補品的種類繁多，四氣五味各盡不同，且故進補前先認清自身體質，選擇性質相近食品與藥品配伍，方為善法。

「虛則補之」也要辯證進補

雖然虛者當補，但「虛」的具體情況各有不同，故進補時一定要分清氣血、陰陽、臟腑、寒熱虛實，辨證施補，方可取得益壽延年之效。

氣虛人士

特徵：經常上氣不接下氣，易疲勞，四肢無力，聲音低微，自汗，面色萎黃等。

推薦：黃蓍牛肚湯

材料：牛肚500克、黃蓍60克、陳皮6克、生薑3片

做法：選新鮮的牛肚，用水反覆漂洗，並用鹽醃去黏液，沖洗乾淨後，放入開水中拖去膻味，刮去黑膜；黃蓍、陳皮、生薑洗淨。把全部用料一齊放入鍋內，加清水適量，武火煮沸後，文火煮2至3小時，調味即可。隨量飲用。

功效：補中益氣，健脾理氣。

血虛人士

特徵：面色蒼白，唇甲淡白、失眠健忘，手腳冰冷，頭暈眼花等。

推薦：當歸栗子羊肉湯

材料：羊肉600克、當歸12克、栗子250克、紅棗（去核）3粒、生薑30克

做法：羊肉洗淨氽水；栗子去殼，生薑切塊，與其他材料加水10碗共入煲中，以大火煲滾後轉小火煲約2小時至羊肉軟爛，加鹽調味即可。

功效：補血益氣，溫中補虛。

陰虛人士

特徵：體形偏瘦，口乾，聲音嘶啞，容易潮熱，手足心熱，便乾尿黃等。

推薦：玉竹燉烏雞

材料：玉竹30克、烏雞1隻、瘦肉60克、紅棗（去核）2粒、生薑3片、紹興酒一湯匙

做法：將烏雞去毛及內臟，及瘦肉洗淨、斬件汆水，其他材料洗淨，一齊放入燉盅內，加水4碗，用文火隔開水，燉約2-3個小時，加鹽調味，即可飲用。

功效：滋陰潤燥。

陽虛人士

特徵：畏寒肢冷，腰膝酸痛，冇氣冇力，小便清長，夜尿增多大便稀爛等。

推薦：人參淮山西施骨湯

材料：人參15克、淮山30克、蓮子15克、杞子6克、紅棗去核3枚、生薑3片、西施骨600克

做法：先將西施骨洗淨後汆水備用，餘下的材料浸洗乾淨，將全部材料放入瓦煲內，加清水12碗，大火煲滾改用慢火煲2小時，加鹽調味即可。

功效：溫陽補氣







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