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不少都市人因為忙碌、不想請病假等原因，生病時會選擇自行服用成藥，但原來盲目用藥後果可大可小，嚴重者更可引發肝衰竭。河南鄭州一名女生近日因為服用感冒藥而導致急性肝衰竭，治療一段時間後情況仍未見改善，最終醫生判斷需要進行換肝手術。

綜合內地媒體報道，今年15歲的小哲（化名）目前就讀高一，平日寄宿在學校宿舍，父母離異，從小在祖父母身邊長大。2023年11月，她因為感冒發燒而自行在診所購買5天份量的感冒藥，並帶回學校服用。然而她服藥後出現低燒情況，同學更發現她眼睛和手部嚴重發黃；她輾轉下到鄭州大學第一附屬醫院求醫，結果檢查後發現身體的黃疸指數上升至400多，當場被診斷為急性肝衰竭。

醫院感染疾病科主任梁紅霞表示，小哲的肝衰竭是由藥物導致，而藥物性肝損傷或肝衰竭在臨床上亦十分常見，「輕的話像轉氨酶升高了，一兩天不想吃飯，後面會慢慢恢復，重的就像小哲者種情況，會出現眼黃、尿黃、食慾不振，然後凝血功能下降，有急性肝衰竭的表現。」

經過一段時間的保守治療，小哲的恢復情況並不理想，梁紅霞指：

「她的凝血功能還是非常差，黃疸還持續地往上升，所以我們覺得現在肝移植是最好的辦法。」

她亦藉此提醒，如果出現感冒的情況，一定要到正規的醫療機構就診，切忌在家中盲目用藥，

「因為生病吃藥引起肝衰竭是非常常見的，有時候病情進展也會很快，由於藥物都是通過肝腎代謝，所以中草藥、保健品也有可能引起藥物性肝衰竭，需要引起大家的重視。」

急性肝衰竭5大原因

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾經發文，表示日常生活中有5個常見原因導致急性肝衰竭：

1. 代謝異常疾病

常見代謝疾病如雷氏症候群、威爾遜氏症、妊娠性脂肪性肝衰竭肝等，會引起急性肝衰竭。

2. 過量飲酒

長期大量飲酒，容易令身體肝細胞發炎甚至壞死，造成急性肝衰竭。

3. 藥物誘發

過量服用藥物，如必理痛等鎮痛解熱藥物、降尿酸藥物、部分肺結核藥物等。

4. 病毒性肝炎

乙型肝炎引起的病毒性肝炎，患者應多加注意生活規律、均衡飲食，以避免誘發急性肝衰竭。

5. 亂服藥草、偏方

來歷不明的草藥、中藥和補品，可能含有肝毒性成分，會引起急性肝衰竭。

急性肝衰竭4種症狀

陳醫生提醒，急性肝衰竭可以出現得很急促，大家可以留意急性肝衰竭的4種症狀：

初期症狀

● 與一般肝炎類似，容易疲倦、噁心嘔吐

● 出現黃疸、茶色尿、眼白變黃

後期症狀

● 出現肝性腦病變，造成感覺異常、情緒改變、嗜睡等症狀，嚴重會發生肝昏迷。

中期症狀

● 造成水腫和腳腫。水腫另可引起腹膜炎。







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