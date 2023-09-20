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20/09/2023作者:陳沛思

秋天養生 | 食蓮藕健脾養胃、補氣養血！今期湯水：淮山蓮藕蓮子雞腳湯

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　　「開學都半個月了，洛洛很容易生病。」洛洛媽媽說。

 

　　「孩子上學了，很多課外活動，比我小時候忙碌得多。」我說。

 

　　「是呢。帶他到這又到那裏學習，弄得我也沒空。」洛洛媽媽說。

 

　　「我也對這個問題，大家真的要好好安排時間。現代父母工時長，常常很晚才回到家，孩子想親近父母，就等待爸爸媽媽回家，傾談一會，已經很晚了。翌日又要早起上課，加上課外活動，孩子很疲倦，這就會傷氣。孩子處於發育年齡，氣不足，如何長高？」我說。

 

　　「那怎麼辦？」洛洛媽媽急道。

 

　　「還未說完呢。現在小孩子都喜歡吃喝生冷，又要開冷氣，這都是受寒，垃圾不能從汗排出，濕又重。讀書壓力大，胃口欠佳，睡不著等。身體好，記性才會好，溫習也有效率。」我說。

 

　　「可是他都不聽我的。」洛洛媽媽說。

 

　　「回想小時候，媽媽提醒我，洗頭後切記要吹乾才睡，否則會頭痛。我也不聽，直至有一次頭痛大作，花了很久才治好，從此乖乖聽話。

 

　　現在我抱著盡力提醒就好了。每個人也有經歷和選擇自由。」我說。

 

　　「只好如此。」洛洛媽媽說。

 

　　「脾乃後天之本，氣血生化之源。首先要有食物，即水穀，水穀必須轉化為精微，再轉化為氣血，為身體各部分所用。所以脾胃十分重要。淮山能益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶，是常見的保健食物，又可入藥。

 

　　中醫十分重視飲食，不時不吃，秋天最好吃蓮藕。大部分蓮藕真正成熟的季節是在秋季，約在九月至十一月左右採挖蓮藕。蓮藕煮熟後性溫，有健脾養胃、補氣養血、止瀉的功效。

 

　　睡得好，第二天才會朝氣勃勃。蓮子能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。

 

　　這些材料可以煲成湯水，一家大小也能喝。」我說。

 

　　「太好了。」洛洛媽媽說。

 

　　「無論多忙，也要曬太陽和做運動。人體是活的，甚麼是活？就是氣血流動了。如果常常坐著，長時間做功課和溫習，氣血則不夠流通，腦筋也會變得不靈活。動靜要取平衡啊。」我說。

 

下一頁：即睇「淮山蓮藕蓮子雞腳湯」點煲

 

 

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