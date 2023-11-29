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「陳醫師，日謙近日驗眼，有點近視，再不處理，可能要戴眼鏡了。」日謙媽媽說。

「簡單來說，任何一個功能要發揮得好，氣血必定充足才行。眼睛是我們靈魂之窗。很多時我們覺得那個人有沒有神采，就會看他的眼睛。看一個人有沒有說謊，也是看他的眼睛。小孩子有沒有發育遲緩，也是觀察眼神有沒有和人交流。」我說。

「中醫能幫忙嗎？」日謙媽媽問。

「肝開竅於目，肝藏血，肝對眼尤其重要。《黃帝內經》記載︰『諸脈者皆屬目，肝受血而能視。』，又云︰『五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精。』五臟六腑之精氣充足流暢地上注於眼，眼的功能就可正常發揮，視力正常。任何經絡出現問題，導致精氣不能充足流暢地上注於眼，都可影響眼的功能。內經又說：『精脫者，耳聾；氣脫者，目不明。』五臟六腑之精大虛，五臟六腑之氣脫，所以目不明，眼睛看不清東西了。」我說。

「那如何做？」日謙媽媽急問。

「中醫着重整體處理問題。近視也不獨是單單眼球和肝經的問題。眼部氣血不足，會影響視力，所以首要養肝血。現代人生活壓力大，節奏急促，小孩子也不能幸免，功課繁多，容易導致肝氣不舒和鬱結。不論眼部肌肉還是身體其他地方又會繃緊。這樣肝經如何能通暢，讓氣血滋養眼睛？

其次是脾胃，食物通過脾胃消化和吸收後，當中的精微部分化為人體氣血。都巿人喜愛冷食和凍飲，脾胃易傷害。小朋友又愛吃零食和甜品，人工添加劑和精製糖豈不傷身？氣血當然不足。

現代人手機不離手，過度使用眼睛，不但疲勞，更傷氣血。試想像一部電視機，一天不停開，也容易壞。

氣不足，津液不能運行順暢而成濕，濕又會會阻礙氣血得運行。

所以改善視力，必要從日常的生活習慣和飲食去着手。」我說。

「請快說！」日謙媽媽問。

「學習放鬆，不要過分使用眼睛。多曬太陽，陽氣能加強氣血流通，又可放鬆肌肉。看近東西如手機、書本，時間不要太長，按摩眼睛附近穴位，多做眼睛保健操。

飲食方面，要着重養肝血和補脾腎。最出名的要說枸杞子了。枸杞子，性平、味甘，入肝、腎經，能養肝明目，補腎益精。睡得好，代表腎藏氣血藏得佳，氣血才會充足，我們可以吃桂圓，即龍眼肉。合桃、腰果和淮山都能補脾腎，這些材料可煲成明目湯水。」我說。

「我和日謙都會減少用手機時間。」日謙媽媽問。

「早點睡吧！好好正視，及早處理，可能不用戴眼鏡呢！」我說。

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