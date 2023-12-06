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「天氣乾燥，咽喉特別容易感到乾涸。」Alice說。

「除了咽喉，皮膚也容易乾呢。」我說。

「說來也是。已經很勤力，差不多每星期都到美容院了。」Alice摸著自己的臉兒說。

「女子當然著緊自己的外貌。不過常常到美容院，只不過不停在外面下功夫。從身體裏面著手，才是根本之法。

《黃帝內經》提到『女子五七，陽明脈衰，面始焦，發始墮。』意思是女人從三十五歲開始，陽明脈就開始衰老。這裏的陽明脈，指的特別是足陽明胃經，在面上經過鼻、眼睛、面頰和嘴，差不多整張臉。經脈氣血漸弱，面容自然變得憔悴，皺紋增多，頭髮也減少。」我說。

「那怎麼辦？」Alice急問。

「剛才提到足陽明胃經，陽明主面，陽明屬多氣多血之經。說起胃，當然是談脾，脾胃居中，屬土。

為什麼古人會稱脾胃為土？試想想，我們日常生活，有甚麼和土沒有關係？土能生養萬物，好的土壤有利於滋養出美麗的植物、美味的蔬果。

在中醫角度，脾為後天之本，食物通過胃受納和脾運化，水穀精微便化成氣血，以灌四傍，氣血調和，暢於四肢，充養四肢肌肉，我們才會容光煥發。

養好脾胃，首先從飲食着手。」我說。

「所以不要喝冷飲！」Alice說。

「這個固之然。還有不要吃太多，太肥膩，影響脾胃消化。另一個極端是女士怕肥，常常嚷着減肥，不吃飯，或只吃水果。要知道米飯是養脾胃的佳品。水果太生冷，這會傷中土，脾胃受傷！看看常常減肥的女士面色不佳，精神疲憊。就算體重下降了，也不美吧！」我說。

「那又是呢。」Alice說。

「現在可以煲南瓜雪耳湯。雪耳性平、味甘淡，入肺、胃、腎經，功能包括潤肺滋陰， 強心補腦功能。天氣乾燥，吃點雪耳能滋潤我們的身體，有平民燕窩之稱。南瓜又可健脾胃。冬天要補腎，可加入栗子和腰果。這款湯水美味又有美容功效。」我說。

「謝謝你。」Alice說。

「還要有足夠睡眠，睡眼惺忪也不美。相由心生，心平氣和、顏悅色才討人喜愛！我也努力學習。」我說。

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