收藏文章

有說，傳統上，教會在聖誕節時分，把奉獻箱打開，將當中的奉獻，分發給有需要的基層。這個做法，跟另外一個傳說類同，有說聖誕節的時候，屋主會準備一些箱子，把食物呀、禮金呀、布料等等物資，放進箱子裡，作為聖誕禮物送給傭人們。就是這樣，各式各樣的箱子，大大小小類似的做法，造就了今天的「節禮日」 Boxing Day。

小不點，很期待Boxing Day，早早把襪子釘在床頭，希望聖誕節的當天，能夠收到心儀的禮物。初初父母不解，沒有為小不點準備了什麼。後來，大概是被這個小不點絮絮諗太久了吧？某一年的聖誕節，一份小小的卡通月曆，出現在聖誕襪子裡。心願終償，小不點滿心歡喜的坐在聖誕樹前，Boxing Day當天，狠狠地把禮物拆開。

年月過去，小不點不再小。回想起來，長大以後，沒什麼特別的為自己安排聖誕禮物，亦很久沒有刻意的在Boxing Day裡，儀式感地拆禮物了。於是，把心一橫，管它今天多忙碌，有再多的事情要處理，大不點利用中間空檔的時間，走進百貨商場裡，買了一份小飾品。雖然這是一份不值錢的小東西，但是不知怎的，這一刻，聖誕和暖感湧來，有種說不明白的興奮。

下一頁︰即睇素食譜「濃香淮山醬汁拌雜菌薯角」點整！







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱