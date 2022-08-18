收藏文章

天時暑熱，大汗淋漓，令人不好受，一般人都厭惡出汗。很多人想盡辦法不出汗、少出汗，不運動、吹空調、還利用止汗劑之類，防止汗水排出。

其實這些做法，違背了人體的生理規律，打亂了人體自然養生調節機能。注意一點，夏天抑制著不排汗，跟著的秋冬季，感冒、關節炎、失眠就會找上門，高血壓等慢性病的發病率也會以倍增加。

出汗的好處

實際上出汗有多個好處，出汗是人體排泄和調節體溫的主要機能，當我們覺得熱，或在做運動過程中，出汗是正常現象；正常出汗有利身體健康。出汗能夠調動全身器官，改善氣血迴圈。以中醫角度，適當出汗有助於排出體內的濕邪和熱毒，促進改善人體精氣神。

1、控制血壓

高血壓是由於血管內徑變窄、變硬，影響血流量受到限制而出現；運動出汗可以擴張毛細血管，加速血液迴圈，增加血管壁彈性，達到降低血壓的目的。

2、促消化助睡眠

出汗促進消化和睡眠。中醫強調勞逸有度，過勞會傷元氣，過逸會導致氣血運行緩慢。不出汗、氣血運行慢了會影響消化，食無胃口；神經活動也會因此受到影響，睡不酣暢。

3、防骨質疏鬆

不少人以為，出汗會導致體內鈣質隨汗液流失。對此，研究指出，只有水溶性的維生素才會隨汗液流失，鈣雖然溶於水，但溶解度很低，不太會隨著汗液排出。相反，出汗有利於鈣質的有效保留，防止骨質疏鬆。

4、護膚美容

汗液是天然美容液，正常人的皮膚表面，汗液與皮脂腺分泌到體表的油脂，會形成一層乳化膜，防止體表水份丟失，從而使皮膚顯得光滑潤澤。出汗可以清潔毛孔，達到美容護膚的功效。總不出汗的人，皮膚代謝緩慢，一些廢棄物難以排出，皮膚顯得黯淡。

5、減肥

當運動量達到一定強度時，脂肪便會燃燒轉化成熱能，人體利用排汗，把困在體内的熱氣排出體外，達到消脂減肥的效果。

6、提升免疫力

研究發現，夏天多出汗可加固身體免疫力。出汗首要功能是體溫調節，如人體習慣了「冬天受點冷、夏天出點汗」，這種體溫調節機制才能保證常用常新，鞏固對外邪的抵禦能力。

天然補藥

中醫學認為，汗為心之液，是人體的天然補藥。人體除黏膜外，全身都分佈著汗腺。出汗方式包括兩種：動汗（主動出汗）和靜汗（被動出汗）。

1、靜汗：在 30 ℃以下，看不到汗珠的汗，平均一天出汗 600 毫升，多了就是不正常，比如：自汗（氣虛）、盜汗（陰虛）等；

2、動汗：氣溫超過 30℃，人體有意識的出汗，比如運動、熱敷等，就是動汗，這樣出汗才叫好。中醫講究「動汗可貴」，是說運動中出的汗最可貴，因為這是深層出汗。蒸桑拿或吃熱性食物發汗，都有助深層出汗，還不及因運動自身出汗透切。深層出汗相對於淺層出汗，利於身體健康，所以夏天不妨多運動，讓身體適量出些汗，改善體質。

下一頁：健康出汗法







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動