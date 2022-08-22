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外子是夜貓子，積習難改，以前因為工作，節奏跟著倫敦、紐約時間走，身不由己，但離開職場已二十多年，他的生理時鐘依舊無法調整，沒事沒幹，拖拖拉拉，就是沒睡意，凌晨兩、三點才進睡房成了常態，偶爾天光才上床，而我，已差不多起床梳洗。我常戲言：反正我倆輪流上床，換張單人床，可省回不少空間！

熬夜傷肝是籠統的說法，致命的是引起眼疾，都說五臟與五官相對應，肝開竅於目，眼睛所需的養份就是來自肝臟，眼睛不好、視力減退、疲勞乾澀，都跟肝血不足有關。

明明是壞習慣，我們選擇明知故犯，因為我們都是凡人，凡人都熱中於一邊放火一邊救火。

2009年外子於雜誌讀著一篇關於自製蔬果汁護目治眼疾的文章，當時他常覺眼睛乾巴巴的，眼皮彷彿掉了下來，視物模糊，久視還有點赤熱，遂坐言起行，買齊材料，動手調製這款蔬果汁。

那段日子，外子每星期喝兩至三次，連續了好幾個月。據他當時的分享，效果是明顯的，眼壓減輕了，雙眼也較前濕潤舒適。

這是久遠以前的驚世大發現，可惜外子沒堅持到底，把此蔬果汁當作日常保健食療，每次都是「有事鍾無艷」，一旦情況略有改善，他就擱下。近年外子雙目受老花及白內障困擾，又再次找來這蔬果汁作解藥。

未入正題先利申：

1. 此蔬果汁不是我們原創，純粹是雜誌文章，該雜誌早已停刊，因我們是長期忠實讀者，非常認同主編對於養生健體的一貫主張和想法，所以按文章所述親自嘗試。

2. 這不是廣告，所有材料可自行在街市超市購買，我沒有任何東西出售或代購。

3. 我不是專家，無法專業分析此蔬果汁的實效和影響，以下所述純分享，請按個人身體狀況決定是否適合飲用，自負盈虧，結果好壞，我一概不負責。

4. 基於無聊，我跟外子把此蔬果汁命名為「健脾舒肝護目飲」，是否真的可以達至「健脾舒肝護目」，我是無法確定的。

關於此「健脾舒肝護目飲」幾個重點也該注意：

1. 材料只有四種，包括薯仔、紅蘿蔔、蘋果及蕃茄。

2. 由於是生榨取汁，材料要盡量新鮮、少農藥，做好後即時一次過飲用，不要儲存。

3. 不少專家認為薯仔不宜生吃，閑人請自行判斷，因薯仔是此品的重點材料，不可或缺。

4. 飲用此品後多會出現肚瀉的情況，瀉得快瀉得急的，就喝少一點，如相隔幾天甚至一星期才喝一次或減少每次的飲用量，長氣再說：自負盈虧啊！

5. 飲用時間我們不會選擇晨早或晚上，也不會空腹，多取午飯後兩、三小時，即黃昏時份。

6. 記憶中，原文並沒有提及實際份量，建議閑人首次飲用，先按下文所述作參考，之後再自行調整。

材料 (二人分量) 及食療價值：

1. 薯仔2個 - 味甘性平，主責和胃健中、解毒消腫。

2. 紅蘿蔔 1個 - 味甘，性平，功能補肝明目、促進血液循環。

3. 蘋果1個 - 味甘、微酸，性涼，清熱生津，除煩開胃，加促腸胃蠕動。

4. 蕃茄2個 - 味甘酸、性微寒，健胃消食補心力。

做法：

1. 所有材料洗淨，薯仔和紅蘿蔔去皮，切件，蘋果連皮去核，切件，蕃茄連皮去蒂，切件。

2. 因材料軟度不一，我會先行攪拌薯仔和紅蘿蔔取汁，倒掉材料，再攪拌蘋果和蕃茄取汁。

3. 把所有汁拌勻。

4. 攪拌過後的蘋果和蕃茄可倒掉，或取少量拌入蔬果汁內一同飲用。

基於不同產地季節，材料的大小、水份、甘甜度均大不同，建議閑人適時適候，按需要自行調整。

養生為的是好死，不是為了長命百歲卻成了活殭屍，求生不得求死不能，世上沒有百毒不侵的靈丹妙藥，條命是自己的，細心聆聽身體訊息，相信自己有能力為自己的健康好好把關。







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