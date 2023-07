收藏文章

莎士比亞在名著的《Macbeth》裏這樣形容睡眠: “ Sleep, the main course in life's feast, and the most nourishing”(睡眠,是生命饗宴中最滋補的主菜)。 我們有三分之一的人生是睡覺的,顯示在上天的設計裏,睡眠是重要的。長期失眠已證實會增加高血壓、心臟病、糖尿病和癌症風險。大量研究已證實每晚睡眠時間少過4小時,有極高風險容易患上憂鬱症。另有研究已發現,長期睡眠不足的人,與路易體認知障礙(Lewy body dementia)有關連。

但都市人都容易睡眠失調。在美國,統計發現,有5,000萬至7,000萬美國人長期睡眠失調。中文大學在2020年亦做了一項調查指出,近7成港人有失眠問題,主因是工作及學業壓力。若持續地出現以下情況,就是患有失眠:

-難以入睡

-入睡後易醒

-一晚醒來幾次

-很早/半夜醒來就再不能入睡

-睡醒後仍覺很累

大家可以留意一下身邊失眠的朋友,通常他們都有以下特徵:(1)工作壓力大;(2)腦袋停不了;和(3)對自己高要求。失眠的問題,其實是皮質醇過高(high cortisol)的問題。皮質醇屬於腎上腺分泌的腎上腺皮質激素之中的糖皮質激素,當我們身體啟動了 “fight or flight”(打仗或逃跑)的模式時,腎上腺就會分泌皮質醇,故皮質醇亦稱為「壓力荷爾蒙」。

正常來說,白天時段皮質醇是高的,因為它用來讓我們應付困難、應付壓力,幫助我們提神、集中專注力和提升能量。理論上,到傍晚和晚上,皮質醇的分泌開始減少,令身體進入準備休息的狀態,皮質醇下降就輪到褪黑激素(melatonin)開始分泌。褪黑激素是由大腦內松果體生成的荷爾蒙,是人類睡覺時必要的睡眠荷爾蒙。

理論上,一個健康的身體,就是會把這兩種荷爾蒙調節得好的:白天分泌皮質醇,晚上皮質醇退位,褪黑激素運作。用交感神經的述語去瞄述,就是:白天交感神經旺盛(「交感神經」一啟動,會令肌肉變得緊繃、心跳加快、精神亢奮狀態,令人精神);晚上則是「副交感神經」開始工作,令肌肉放鬆、血管擴張,令身體處於鬆弛安靜狀態。但理論歸理論,實際上,生活繁忙、工作壓力大的都市人往往在入夜的時候,仍然需要工作或腦袋還是不自主地轉,換句話說,還是處於皮質醇高企、交感神經活躍的狀態,褪黑激素和副交感神經長期苦無用武之地,再用中醫角度去講解,這種身體狀況就是陰虛、心火盛和肝陽上亢。

了解到失眠是因那裏出問題,就能有針對性的方向去改善。換句話説,要解決失眠的問題,就是要解決皮質醇、褪黑激素、正副交感神經失調,即陰虛的問題。有些朋友問:市面上有售賣褪黑激素(melatonin)的補充劑,究竟應否服用去改善失眠呢? 下回再探討。







