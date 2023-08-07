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常稱「五十肩」的肩周炎，主因肩關節周圍的軟組織黏連，導致肩關節疼痛、僵硬和活動受限，一般持續數月至2年不等。臨床可分為疼痛期、僵硬期和恢復期，有中醫師教路，除推拿、針灸、中藥內服及外用等治療外，針對不同階段的持續訓練亦是關鍵，如用毛巾、木棍等改善肩部功能，亦可加強主動的活動如環轉、背伸等動作，來恢復肩胛肱骨節律。

中醫師陳偉林

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳偉林指，肩周炎沒明確成因，但有些因素可能會增加罹患風險，如肩關節長期不能活動、患糖尿病，肩部受外傷勞損、風寒濕邪所困等；而女性和年過五旬的人更容易罹患肩周炎。

陳偉林指，肩周炎臨床表現主要2方面，包括肩部周圍廣泛疼痛和活動受限，患者初期通常只覺肩關節疼痛及僵硬，若病情拖長，可見肩部肌肉萎縮；另肩周炎患者肩關節的主動和被動活動皆受限，如外旋、外展、內旋等動作，一般持續幾個月到2年不等。惟需識別其他類似疾病，如肩袖肌肉損傷、肩關節扭傷、肩峰下滑囊炎、肱二頭肌長頭腱鞘炎、頸椎病等，才能對症下藥。

根據病情，臨床可分為疼痛期、僵硬期和恢復期3個階段，每個階段的治療方法不同。陳指，常見方法包括推拿、針灸、中藥內服及外用，務求益氣血、益肝腎、祛風濕、溫經絡。常用方藥則包括獨活寄生湯、身痛逐瘀湯、當歸雞血藤湯。此外，可配合外用舒筋止痛的膏貼。針灸方面，可針刺患處，選取遠端穴位疏通經絡；另以理筋手法放鬆肌肉，配合手法增加患肢活動度等，均可加強療效。

可用毛巾木棍等助訓練

此外，訓練對改善肩部功能亦非常重要。在疼痛期和僵硬期，通過被動拉伸，健肢帶動患肢，利用毛巾、木棍等工具進行訓練，可改善肩關節活動度和恢復肩部功能；在恢復期，則可加強主動活動，如爬牆、環轉、背伸、外旋等，恢復肩胛肱骨節律。







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